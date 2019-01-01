У лютому: Дорогі пакети, коротші ковід-сертифікати та нові правила для туристів

Пластиковий пакет за щонайменше 2 грн, ковідний сертифікат на 9 місяців, нові правила подорожей до ЄС та нові обмеження для невакцинованих працівників - всі ці зміни очікують на українців вже у лютому.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров'я людей від шкідливого впливу мікропластику", - пояснював заступник міністра економіки Денис Кудін.

Мінімальні ціни за пакети становитимуть:



2 грн за пакет без ручок і бокових складок,

2,5 грн за пакет без ручок з боковими складками або з ручками без бокових складок,

3 грн за пакет з ручками і боковими складками.

У березні заборону поширять на надтонкі (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонкі (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладні пластикові пакети.

Зміни у сертифікатах КОВІД

"Сертифікат залишатиметься чинним на ще три місяці після згаданих шести, щоб це врахували під час проведення кампаній з вакцинації в країнах-членах ЄС, і їхні громадяни отримали доступ до бустерних доз препарату", - пояснювали у Єврокомісії.

Рада ЄС погодила нові рекомендації щодо подорожей: їх вирішили уніфікувати.

"Згідно з новими рекомендаціями, заходи щодо боротьби з Covid-19 повинні застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні", — пояснювали у Раді ЄС.

Документи для в'їзду в країни ЄС

з 1 лютого 2022 року

Це рішення уряд ухвалив ще у грудні, і от тепер воно набуває чинності. За задумом уряду, це обмежить обіг пластикових пакетів.Коли рішення ухвалили, Єврокомісія пояснила його новими науковими даними, пов'язаними із поширенням коронавірусу та ефективністю вакцинації.Зокрема Європейський центр з контролю та профілактики захворювань рекомендував робити бустерні дози вакцини проти COVID-19 через пів року після курсу вакцинації.Бустерна доза з'явиться і у ковід-сертифікаті. Якщо людина отримала два щеплення, а потім третє бустерне, у сертифікаті буде помітка 3/3. Якщо ж людині вводили однодозну вакцину або одну дозу дводозної вакцини, буде помітка 2/1.► сертифікат про щеплення вакциною, схваленою на європейському рівні, за умови, що з моменту останньої дози пройшло не менше 14-ти і не більше 270 днів, або якщо турист має бустерне щеплення;► негативний результат ПЛР-тесту, який турист має отримати не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону (підходить і негативний результат експрес-тесту на антиген, дійсний 24 години);► довідка про одужання із поміткою, що з дати першого позитивного результату тесту пройшло не більше 180 днів.Як йдеться у документі, європейські країни також можуть приймати серфтифікати про щеплення вакцинами, схваленими ВООЗ.Одужання чи вакцинація мають бути підтверджені чинними цифровими сертифікатами європейського зразка.