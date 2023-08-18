Безпека дітей під час онлайн-навчання: поради кіберполіції

Незабаром стартує новий навчальний рік.

Кіберполіція нагадує про основні правила кібергігієни і пояснює батькам, як захистити школярів в інтернеті.

1. Встановіть необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе самостійно під ’єднатися та відкривати необхідні вебресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних вебресурсів. У разі потреби встановіть антивірусне програмне забезпечення та налаштуйте його регулярне оновлення.2. При необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на певній платформі зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо.3. Навчіть дітей використовувати надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу і не повідомляти їх нікому.4. Домовтеся з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та вебсайти з навчальним матеріалом. Для зручності створіть відповідні закладки у браузері.5. Розкажіть дитині про небезпеку зараження гаджета комп’ютерним вірусом при встановленні невідомих програм та відкритті підозрілих посилань, вкладень до листів та файлів, навіть якщо вони надіслані з акаунтів знайомих людей. При необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала та яке програмне забезпечення інсталювала дитина на своєму комп’ютері або смартфоні.6. Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті. Розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, номера телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток, зображень документів створює ризик постраждати від дій зловмисників. Видалити дані, які потрапили в Інтернет, дуже важко або майже неможливо.7. Поясніть дитині, що до нових знайомств в Інтернеті варто ставитися обережно та скептично, адже зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси;8. Формуйте у дитини культуру етичного онлайн-спілкування. Агресія і булінг – категорично заборонені.9. Створюйте довірливі відносини - дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу батьків чи вчителя.10. Обговоріть із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій (відсутність інтернету, завантаження файлу з вірусом, отримання повідомлення від незнайомця тощо).