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  • 2 червня 2025
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Пільги для донорів крові скасовують і чому?

Цього року втрачають чинність деякі пільги для донорів крові. Багато людей занепокоєні тим, що такі зміни призведуть до зменшення кількості регулярних донорів. Активісти зареєстрували вже не одну відповідну петицію, аби повернути донорам пільги, й часто звертаються до ДонорUA з проханням підтримати ініціативу. Проте ми як профільна організація, що популяризує донорство крові, не можемо цього зробити, оскільки система безоплатного, волонтерського донорства — шлях для вступу України в ЄС.

Які саме пільги скасовують і чому?

Згідно з Законом України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”, втрачають чинність такі пільги:
• додатковий вихідний для донорів (право на вихідний у сам день донації залишається);
• допомога в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку з захворюванням;
• надбавка до стипендії для донорів-студентів;
• надбавка до пенсії для Почесних донорів.

Пільги втрачають силу через 5 років після введення Закону в дію. Опублікували його 30 вересня 2020 року, чинності він набрав наступного дня, і був введений у дію через 3 місяці після цього. Отже, з 31 грудня цього року пільги мають бути скасовані. Проте, якщо донори встигли набути право на допомогу чи надбавку раніше, вони ці пільги не втрачають.

Закон розробили, аби адаптувати законодавство України до європейської правової системи у межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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