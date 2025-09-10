росія — країна агресор.

Найбільш відома процедура надання такого статусу — це "список держав-спонсорів тероризму", який ведеться Державним департаментом США.• Державний департамент США — це основний орган, який офіційно визначає країни як "держави-спонсори тероризму" згідно із законодавством США. Для включення до цього списку країна повинна "неодноразово надавати підтримку актам міжнародного тероризму".• Парламенти та уряди окремих країн. Деякі країни, наприклад, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Польща, ухвалили резолюції своїх парламентів, в яких визнали Росію "державою-терористом" або "державою-спонсором тероризму". Це політичне рішення, яке не завжди має прямі юридичні наслідки в міжнародному праві, але створює сильний політичний тиск.• Міжнародні організації. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, що визнала режим Російської Федерації терористичним.Статус "держави-спонсора тероризму" надається за:• Підтримку терористичних груп: Надання фінансової допомоги, зброї, тренувань або притулку організаціям, які вчиняють терористичні акти.• Пряму участь у терористичних актах: За проведення терористичних операцій на території інших країн.• Здійснення атак на цивільне населення: Напади, що мають на меті залякування цивільного населення для досягнення політичних цілей.Які країни вже мали такий статус?Список Державного департаменту США є найавторитетнішим. Станом на 2024 рік, до нього входять:• Куба• Північна Корея• Іран• СиріяЦі країни потрапили до списку за різні дії. Наприклад, Іран звинувачується у підтримці Хезболли, ХАМАС та інших угруповань. Сирія — за підтримку терористичних організацій та власні акти насильства. Куба та Північна Корея були додані до списку за підтримку терористичних актів та інші злочини.Крім того, як уже згадувалося, багато країн та організацій, зокрема Україна, визнали Росію "державою-терористом" після повномасштабного вторгнення 2022 року. Це рішення мотивоване численними атаками на цивільне населення, знищенням цивільної інфраструктури та іншими воєнними злочинами. Хоча США офіційно не включили Росію до свого списку держав-спонсорів тероризму, це питання є предметом активних дискусій.