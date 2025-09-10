Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » Суспільство » росія — країна агресор
  • Учора, 08:53
  • 7
  • 0
+aA | -Aa 

росія — країна агресор


росія — країна агресор.



👉 Поняття "країна-терорист" або "держава-спонсор тероризму" не є загальновизнаним терміном у міжнародному праві. Воно часто використовується в політичному дискурсі, медіа та резолюціях окремих країн чи міжнародних організацій для позначення держав, які підтримують або здійснюють терористичну діяльність.
Найбільш відома процедура надання такого статусу — це "список держав-спонсорів тероризму", який ведеться Державним департаментом США.

Хто може надавати такий статус?
• Державний департамент США — це основний орган, який офіційно визначає країни як "держави-спонсори тероризму" згідно із законодавством США. Для включення до цього списку країна повинна "неодноразово надавати підтримку актам міжнародного тероризму".
• Парламенти та уряди окремих країн. Деякі країни, наприклад, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Польща, ухвалили резолюції своїх парламентів, в яких визнали Росію "державою-терористом" або "державою-спонсором тероризму". Це політичне рішення, яке не завжди має прямі юридичні наслідки в міжнародному праві, але створює сильний політичний тиск.
• Міжнародні організації. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, що визнала режим Російської Федерації терористичним.

За що надається такий статус?
Статус "держави-спонсора тероризму" надається за:
• Підтримку терористичних груп: Надання фінансової допомоги, зброї, тренувань або притулку організаціям, які вчиняють терористичні акти.
• Пряму участь у терористичних актах: За проведення терористичних операцій на території інших країн.
• Здійснення атак на цивільне населення: Напади, що мають на меті залякування цивільного населення для досягнення політичних цілей.

Які країни вже мали такий статус?
Список Державного департаменту США є найавторитетнішим. Станом на 2024 рік, до нього входять:
• Куба
• Північна Корея
• Іран
• Сирія

Ці країни потрапили до списку за різні дії. Наприклад, Іран звинувачується у підтримці Хезболли, ХАМАС та інших угруповань. Сирія — за підтримку терористичних організацій та власні акти насильства. Куба та Північна Корея були додані до списку за підтримку терористичних актів та інші злочини.

Крім того, як уже згадувалося, багато країн та організацій, зокрема Україна, визнали Росію "державою-терористом" після повномасштабного вторгнення 2022 року. Це рішення мотивоване численними атаками на цивільне населення, знищенням цивільної інфраструктури та іншими воєнними злочинами. Хоча США офіційно не включили Росію до свого списку держав-спонсорів тероризму, це питання є предметом активних дискусій.
ВІЙНА
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Пенсії мігрантам

Пенсії мігрантам

УПФУ в місті Буча інформує
Буча визнала Російську Федерацію державою-агресором (+опитування)

Буча визнала Російську Федерацію державою-агресором (+опитування)

ВИКОНКОМ
Юна бучаночка перемогла у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку

Юна бучаночка перемогла у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку

Буча та регіон
При виявленні правопорушень телефонуйте на «Гарячу лінію»

При виявленні правопорушень телефонуйте на «Гарячу лінію»

Публікації
Найбільша ковзанка відкриється на ВДНГ в «Зимовій Країні» з 9 грудня

Найбільша ковзанка відкриється на ВДНГ в «Зимовій Країні» з 9 грудня

Буча та регіон
З днем народження, Трамляндіє!

З днем народження, Трамляндіє!

Буча та регіон
«КРАЇНА ТРЯМЛЯНДІЯ»

«КРАЇНА ТРЯМЛЯНДІЯ»

Буча та регіон
Особливості проведення виконавчих дій при виселенні боржника

Особливості проведення виконавчих дій при виселенні боржника

міська юстиція
Саме молодість забезпечує старість

Саме молодість забезпечує старість

Ірпінський вісник
УРААААА! Країна Трямляндія на вулиці

УРААААА! Країна Трямляндія на вулиці

Буча та регіон
СК "Санчін" - Переможці Європи

СК "Санчін" - Переможці Європи

спортивні новини
10-річний бучанець - переможець конкурсу шкільних медіа серед учасників з 13 країн

10-річний бучанець - переможець конкурсу шкільних медіа серед учасників з 13 країн

Буча та регіон
Молодь про рідне місто (відеосюжет)

Молодь про рідне місто (відеосюжет)

Молодіжне слово
«КРАЇНА ТРЯМЛЯНДІЯ» - діти для нас найбільша цінність

«КРАЇНА ТРЯМЛЯНДІЯ» - діти для нас найбільша цінність

Буча та регіон
Міліція звертається до мешканців області

Міліція звертається до мешканців області

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар