10 копійок виводять з обігу починаючи від 1 жовтня

Національний банк України розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.
Наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:
1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.
Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.
Від 1 жовтня 2025 року під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводити заокруглення загальних сум у чеку пропонується за такими правилами:
Сума, що закінчується від 1 до 24 копійок – заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
Сума, що закінчується від 25 до 49 копійок – заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;
Сума, що закінчується від 51 до 74 копійок – заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;
Сума, що закінчується від 75 до 99 копійок – заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.