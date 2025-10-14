Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » Суспільство » Укрпошта запускає мережу власних поштоматів
  • 14 жовтня 2025
Укрпошта запускає мережу власних поштоматів

У 2025 році перші 100 модулів будуть встановлені в Києві (70шт) та в Одесі (30шт).

Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.

Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки: вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз. Конструкція – модульна: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15–20 комірок кожен.

Уже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні. Це – черговий етап цифрової трансформації компанії.
