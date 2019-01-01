МОНОБАНК: Как получить 1000 грвен компенсации COVID. Инструкция

для выплаты обязательно должно быть установлено приложение Дію

Откройте приложение МОНОБАНК и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите «»,далее надо выбрать карту «».Советуем оформить уже сейчас, чтобы банк заранее передал ее номер ви тогда вы получите выплату в числе первых.