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  • Сьогодні, 09:29
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МОНОБАНК: Как получить 1000 грвен компенсации COVID. Инструкция

50000 карт для выплаты 1000 гривен открыли клиенты Моно за три часа!

1. Установи приложение по ссылке monobank.ua/открыть счет и зарегистрируйся за 5 минут
2. Получи карту monobank
3. Получи 50 грн

Откройте приложение МОНОБАНК и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите «Открыть карту»,
далее надо выбрать карту «єПідтримка».

Государство планирует начать выплаты уже 19 декабря, но надо следить за новостями из Кабмина – дата может немного корректироваться.

Советуем оформить уже сейчас, чтобы банк заранее передал ее номер в Дію
для выплаты обязательно должно быть установлено приложение Дію

и тогда вы получите выплату в числе первых.



МОНОбанк зачислит выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры!
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#coronavirus
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