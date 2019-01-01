МОНОБАНК: Как получить 1000 грвен компенсации COVID. Инструкция

50000 карт для выплаты 1000 гривен открыли клиенты Моно за три часа!
1. Установи приложение по ссылке monobank.ua/открыть счет и зарегистрируйся за 5 минут
2. Получи карту monobank
3. Получи 50 грн
Откройте приложение МОНОБАНК и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите «Открыть карту»,
далее надо выбрать карту «єПідтримка».
Государство планирует начать выплаты уже 19 декабря, но надо следить за новостями из Кабмина – дата может немного корректироваться.
Советуем оформить уже сейчас, чтобы банк заранее передал ее номер в Дію
и тогда вы получите выплату в числе первых.
МОНОбанк зачислит выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры!
1. Установи приложение по ссылке monobank.ua/открыть счет и зарегистрируйся за 5 минут
2. Получи карту monobank
3. Получи 50 грн
Откройте приложение МОНОБАНК и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите «Открыть карту»,
далее надо выбрать карту «єПідтримка».
Государство планирует начать выплаты уже 19 декабря, но надо следить за новостями из Кабмина – дата может немного корректироваться.
Советуем оформить уже сейчас, чтобы банк заранее передал ее номер в Дію
для выплаты обязательно должно быть установлено приложение Дію
и тогда вы получите выплату в числе первых.
МОНОбанк зачислит выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры!