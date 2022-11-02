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  • 2 листопада 2022
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СИБІРКА: На Київщині вже з’явилося місце поховання, де наступні 200 років краще не копати

Небезпечні інфекції дають про себе знати під час війни. Про деякі ми вже забули: як от сибірка. Цю небезпечну хворобу виявили на одному із фермерських господарств на Київщині, де тримали кіз. Це бактеріальне захворювання небезпечне тим, що швидко передається від тварин до людей та може спричинити епідемію.



Звідки взялася ця пошесть та чи може війна розбудити й інші давно забуті хвороби, йдеться в ТСН.



10 жовтня 2022 року бактеріолог Катерина Ушатюк звично працювала за робочим мікроскопом і досліджувала, від чого загинула коза на Київщині. Результат наполохав навіть її.

Бактерії сибірської виразки – хвороби, яку вже давно називають переможеною та контрольованою – живі-живісінькі рухалася на скельці. Хвороба небезпечна тим, що передається від тварини до людини.

Саме так у 2018-му на Одещині сибірською виразкою захворіло одразу 5-то людей. Там добили вже хвору корову.

Шкірна форма сибірки найлегша та найрозповсюдженіша – летальність до 50%. Важка – це коли людина ковтає бактерію із зараженим молоком чи м’ясом. У такому випадку помирає 9 із 10.

При легеневій формі летальність становить майже 100 відсотків.
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медицина, Бучанський район, відеосюжет
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