єВідновлення в Дії. Подавайте заяву

Подавайте заяву про ремонт пошкодженого житла в застосунку

Кошти нараховуються, якщо житло:☑️ пошкоджене через напад росії після 24 лютого 2022 року☑️ підлягає відновленню☑️ розміщене на неокупованій території☑️ не було повністю відремонтоване самостійноНа будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.• Повідомте про пошкоджене майно в застосунку Дія. Якщо робили це раніше, повторно не потрібно• Відкрийте рахунок єВідновлення• Заповніть заяву через застосунок ДіяДалі з вами зв’яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд житла. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія сповістить про рішення комісії.Це все! Гроші будуть зараховані на картку єВідновлення 💳 Витратити їх можна протягом 12 місяців.Більше про програму єВідновлення на зручному сайті👉🏻 https://erecovery.diia.gov.ua/