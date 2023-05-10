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  • Учора, 10:23
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єВідновлення в Дії. Подавайте заяву

Подавайте заяву про ремонт пошкодженого житла в застосунку



єВідновлення — це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума — 200 тис.грн. Відправити заяву про отримання виплати можна в застосунку Дія



Кошти нараховуються, якщо житло:
☑️ пошкоджене через напад росії після 24 лютого 2022 року
☑️ підлягає відновленню
☑️ розміщене на неокупованій території
☑️ не було повністю відремонтоване самостійно

На що можна витратити виплату
На будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

Як отримати допомогу?
• Повідомте про пошкоджене майно в застосунку Дія. Якщо робили це раніше, повторно не потрібно
• Відкрийте рахунок єВідновлення
• Заповніть заяву через застосунок Дія

Далі з вами зв’яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд житла. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія сповістить про рішення комісії.

Це все! Гроші будуть зараховані на картку єВідновлення 💳 Витратити їх можна протягом 12 місяців.



Більше про програму єВідновлення на зручному сайті
👉🏻 https://erecovery.diia.gov.ua/

Послугу розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» та Світового банку.
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