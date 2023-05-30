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  • 30 травня 2023
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Від 1 червня зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів

На українців з 1 червня чекають зміни у роботі сервісних центрів МВС

Низка нововведень:
• Зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів до 55 з 148 наявних зараз.
• Класи будуть облаштовані камерами з записом звуку, повним охопленням й ідентифікацією особи за FACE ID.
• Камери в авто автоматично відвантажуватимуть відео на сервер, що не допускає впливу екзаменатора.
• Оскаржити кінцеву оцінку буде можливо впродовж 30 днів, саме стільки зберігатиметься відеозапис.
• Моніторинг відео здійснюватиметься на трьох рівнях: територіальному, регіональному і загальнодержавному.
• Послідовність питань в білетах оновлюватиметься за випадковою послідовністю варіантів.

Ці правила діятимуть у тестовому режимі у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях з 1 червня.

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Заступник міністра внутрішніх справ України 
 законодавство, юрконсультація
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