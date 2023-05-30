Від 1 червня зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів

Низка нововведень:
• Зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів до 55 з 148 наявних зараз.
• Класи будуть облаштовані камерами з записом звуку, повним охопленням й ідентифікацією особи за FACE ID.
• Камери в авто автоматично відвантажуватимуть відео на сервер, що не допускає впливу екзаменатора.
• Оскаржити кінцеву оцінку буде можливо впродовж 30 днів, саме стільки зберігатиметься відеозапис.
• Моніторинг відео здійснюватиметься на трьох рівнях: територіальному, регіональному і загальнодержавному.
• Послідовність питань в білетах оновлюватиметься за випадковою послідовністю варіантів.
Ці правила діятимуть у тестовому режимі у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях з 1 червня.