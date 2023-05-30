Від 1 червня зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів

Низка нововведень:• Зменшиться кількість сервісних центрів для складання іспитів до 55 з 148 наявних зараз.• Класи будуть облаштовані камерами з записом звуку, повним охопленням й ідентифікацією особи за FACE ID.• Камери в авто автоматично відвантажуватимуть відео на сервер, що не допускає впливу екзаменатора.• Оскаржити кінцеву оцінку буде можливо впродовж 30 днів, саме стільки зберігатиметься відеозапис.• Моніторинг відео здійснюватиметься на трьох рівнях: територіальному, регіональному і загальнодержавному.• Послідовність питань в білетах оновлюватиметься за випадковою послідовністю варіантів.Ці правила діятимуть у тестовому режимі уз 1 червня.