Від 1 серпня змінюється порядок надання державної допомоги на проживання ВПО

Від 1 серпня змінюється порядок надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, кошти не виплачуватимуть у разі перебування людини зі статусом ВПО за кордоном понад 30 днів поспіль.

— до періоду перебування за кордоном не включатимуть дні• службового відрядження;• оздоровлення дітей;• стажування, лікування;• реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони;• перебування у зв'язку зі смертю членів сім’ї особи та її родичів;• перебування у зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 18 років;• перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, через що особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити такі обставини документально.