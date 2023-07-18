Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » Суспільство » Від 1 серпня змінюється порядок надання державної допомоги на проживання ВПО
  • Учора, 09:30
  • 14
  • 0
+aA | -Aa 

Від 1 серпня змінюється порядок надання державної допомоги на проживання ВПО

В окремих випадках виплати ВПО надаватимуть і в разі їх перебування за кордоном

Від 1 серпня змінюється порядок надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, кошти не виплачуватимуть у разі перебування людини зі статусом ВПО за кордоном понад 30 днів поспіль.



Виключення:
— до періоду перебування за кордоном не включатимуть дні

• службового відрядження;
• оздоровлення дітей;
• стажування, лікування;
• реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони;
• перебування у зв'язку зі смертю членів сім’ї особи та її родичів;
• перебування у зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 18 років;
• перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, через що особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити такі обставини документально.
0 0

законодавство
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Переселенці мають написати заяву про неотримання виплат до 1 жовтня

Переселенці мають написати заяву про неотримання виплат до 1 жовтня

Буча та регіон
Чи впливає реєстрація місця проживання на право користуватися будинком чи квартирою?

Чи впливає реєстрація місця проживання на право користуватися будинком чи квартирою?

законодавтство
Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності

Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності

законодавтство
В Україні спрощено процедури реєстрації місця проживання та оформлення паспортів громадян України

В Україні спрощено процедури реєстрації місця проживання та оформлення паспортів громадян України

законодавтство
Українці їздитимуть до Росії за новими правилами

Українці їздитимуть до Росії за новими правилами

Суспільство
Порядок виїзду дитини за межі України без згоди другого з батьків

Порядок виїзду дитини за межі України без згоди другого з батьків

законодавтство
Юридична консультація: Оформлення документів для виїзду за кордон з дітьми

Юридична консультація: Оформлення документів для виїзду за кордон з дітьми

законодавтство
Інформація для пенсіонерів Донецької та Луганської областей

Інформація для пенсіонерів Донецької та Луганської областей

УПФУ в місті Буча інформує
Пенсійний фонд: Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Пенсійний фонд: Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Публічна інформація
Газета Урядовий курєр: Про зміни в законодавстві

Газета Урядовий курєр: Про зміни в законодавстві

законодавтство
Порядок державної реєстрації народження дитини, народженої поза закладом охорони здоров’я

Порядок державної реєстрації народження дитини, народженої поза закладом охорони здоров’я

Державна реєстраційна служба
Управління праці: Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Управління праці: Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Управління соціальної політики
Розяснення законодавства: Як виїхати з дитиною за кордон?

Розяснення законодавства: Як виїхати з дитиною за кордон?

Державна реєстраційна служба
Зміни в призначенні субсидії для безробітних

Зміни в призначенні субсидії для безробітних

законодавтство
Зміни в законодавстві: Видача паспортів

Зміни в законодавстві: Видача паспортів

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар