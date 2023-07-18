Від 1 серпня змінюється порядок надання державної допомоги на проживання ВПО

Від 1 серпня змінюється порядок надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, кошти не виплачуватимуть у разі перебування людини зі статусом ВПО за кордоном понад 30 днів поспіль.
Виключення:
— до періоду перебування за кордоном не включатимуть дні
• службового відрядження;
• оздоровлення дітей;
• стажування, лікування;
• реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони;
• перебування у зв'язку зі смертю членів сім’ї особи та її родичів;
• перебування у зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 18 років;
• перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, через що особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити такі обставини документально.