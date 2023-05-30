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  • 30 травня 2023
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В Україні створили онлайн-платформу "Як захистити дітей в інтернеті"

Школярі проводять багато часу онлайн, але це не означає, що вони вміють безпечно поводитися в інтернеті. Діти в соцмережах можуть зазнавати цькувань, грумінгу, секстингу, а з початком повномасштабного вторгнення додалися ще й загроза дезінформації, залучення до співпраці з окупантами тощо.

Дорослим важливо знати про можливі ризики, навчити дітей інформаційної гігієни та інтернет-грамотності, вміти налаштувати гаджети. А найголовніше – допомогти дитині уникати інтернет-загроз та знати, куди звернутися за консультацією. Для того, щоб освітяни та батьки знали, як це зробити, громадська організація Stop_sexтинг створила освітню онлайн-платформу.  

На платформі дорослі знайдуть багато корисного контенту: матеріали для проведення уроків, методичні посібники, тематичні книги та фільми, VR-квест, онлайн-виставку та останні новини у сфері кібербезпеки. 

Також одразу на сайті можна записатися на консультацію з психологом
https://stop-sexting.in.ua/adult/psykholoh/
та повідомити
https://stop-sexting.in.ua/adult/povidomyty/
про сексуальне насильство над дітьми.

Платформа реалізується у партнерстві та за фінансової підтримки ChildFund.
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