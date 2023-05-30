В Україні створили онлайн-платформу "Як захистити дітей в інтернеті"

Дорослим важливо знати про можливі ризики, навчити дітей інформаційної гігієни та інтернет-грамотності, вміти налаштувати гаджети. А найголовніше – допомогти дитині уникати інтернет-загроз та знати, куди звернутися за консультацією. Для того, щоб освітяни та батьки знали, як це зробити, громадська організація Stop_sexтинг створила освітню онлайн-платформу.
На платформі дорослі знайдуть багато корисного контенту: матеріали для проведення уроків, методичні посібники, тематичні книги та фільми, VR-квест, онлайн-виставку та останні новини у сфері кібербезпеки.
Також одразу на сайті можна записатися на консультацію з психологом
https://stop-sexting.in.ua/adult/psykholoh/
та повідомити
https://stop-sexting.in.ua/adult/povidomyty/
про сексуальне насильство над дітьми.
Платформа реалізується у партнерстві та за фінансової підтримки ChildFund.