Чистка, дозаправка та ремонт кондиціонерів у Бучі

Кондиціювання повітря – важлива складова комфортного перебування у приміщенні влітку. Температура надворі у Бучі може досягати 30-35 градусів і вище, попри близькість лісів та річок. Отже, слід подбати про надійний кондиціонер, особливо мешканцям квартир у багатоповерхівках та власникам офісних приміщень. Окрім власне встановлення, кліматична техніка потребує якісного і регулярного обслуговування.

Який догляд потрібен кондиціонеру

Чистка кондиціонера

Перевірка рівня фреона та дозаправка

Поточний та аварійний ремонт