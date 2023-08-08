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  • Сьогодні, 16:16
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АТ "Київоблгаз" перейшло під державне регулювання Групи Нафтогаз

Рішення прийняв Уряд задля стабілізації ситуації в енергетичній сфері.

Особові рахунки споживачів залишаються незмінними;
Тариф на послугу розподілу природного газу становить 1,78 грн з ПДВ;

Діють попередні реквізити для оплати за послуги розподілу газу:
ЄДРПОУ 20578072
IBAN UA 073226690000026035303007660
в АТ «Ощадбанк»

Показання лічильника газу необхідно передавати щомісяця з 1 по 5 число за допомогою сервісів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»


❓Інформацію про припинення газопостачання, аварійні роботи та новини у сфері розподілу газу можна знайти на офіційному сайті підприємства
kv.naftogaz.com

Клієнтську підтримку абонентам надають оператори Контакт-центру ГК «Нафтогаз України» за номерами:
066-300-2-888 (Vodafone),
098-300-2-888 (Kyivstar),
093-300-2-888 (Lifecell)

Відновила роботу гаряча лінія АТ «Київоблгаз»
044-36-46-104
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нафтогаз
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