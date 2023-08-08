АТ "Київоблгаз" перейшло під державне регулювання Групи Нафтогаз

Показання лічильника газу необхідно передавати щомісяця з 1 по 5 число за допомогою сервісів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»

❓Інформацію про припинення газопостачання, аварійні роботи та новини у сфері розподілу газу можна знайти на офіційному сайті підприємстваКлієнтську підтримку абонентам надають оператори Контакт-центру ГК «Нафтогаз України» за номерами:066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar),093-300-2-888 (Lifecell)Відновила роботу гаряча лінія АТ «Київоблгаз»044-36-46-104