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  • 16 жовтня 2023
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Київ потребує донорів крові усіх груп

Станом на 16 жовтня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові.

«Будь-хто з нас може опинитися в ситуації, коли потребуватиме переливання крові.
Мета донорського руху — аби жодне життя не опинялося під загрозою через брак донорської крові. Долучайтеся — кожна донація здатна врятувати до трьох життів», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».


Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
• Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові
• Вінниця: всі групи крові
• Дніпро: всі групи крові
• Кропивницький: всі групи крові
• Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-
• Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
• Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
• Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4-
• Рівне: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+
• Луцьк: 3-, 4-
• Львів: 1-, 2-, 3-, 4+/-
• Одеса:
- Обл. станція переливання: всі групи крові
- Обл. дит. лікарня: всі групи крові

Перелік медичних закладів, де можна здати кров.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!
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ДонорUA 
 ДЕНЬ ДОНОРА
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