Київ потребує донорів крові усіх груп

«Будь-хто з нас може опинитися в ситуації, коли потребуватиме переливання крові.

Мета донорського руху — аби жодне життя не опинялося під загрозою через брак донорської крові. Долучайтеся — кожна донація здатна врятувати до трьох життів», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Станом на 16 жовтня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові.Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:• Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові• Вінниця: всі групи крові• Дніпро: всі групи крові• Кропивницький: всі групи крові• Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-• Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-• Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-• Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4-• Рівне: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+• Луцьк: 3-, 4-• Львів: 1-, 2-, 3-, 4+/-• Одеса:- Обл. станція переливання: всі групи крові- Обл. дит. лікарня: всі групи крові Перелік медичних закладів , де можна здати кров. Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.