Німесил, каптоприл і навіть спирт етиловий: на які ліки з 1 квітня потрібен рецепт

З 1 квітня усі рецептурні лікарські засоби в Україні почнуть продавати лише за електронним рецептом. Як виявилось, багато популярних препаратів, які українці звикли купувати в аптеці без рецепта і часто без жодної консультації з лікарем, також належать до рецептурних. І на них також потрібен електронний рецепт.



Чи належить засіб до рецептурних, можна подивитись в інструкції до нього – про це вказано наприкінці. Також є До рецептурних лікарських засобів належать антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, в тому числі протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні. Низка звичних ліків, зокрема знеболювальних чи протизастудних, також можуть належати до рецептурних препаратів. Це залежить від складу препарату, дозування, лікарської форми.Чи належить засіб до рецептурних, можна подивитись в інструкції до нього – про це вказано наприкінці. Також є онлайн Державний реєстр лікарських засобів , де є перелік усіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Там вказано, чи той інший засіб відпускається без рецепта.

Знеболювальні та жарознижувальні

Ліки проти кашлю

Гормональні препарати

Антигістамінні (протиалергічні)

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань

Як купити ліки за електронним рецептом

ЯКІ ЛІКИ Є РЕЦЕПТУРНИМИ?

Усі знеболювальні на основі парацетамолу та ібупрофену і далі продаватимуть без рецепта. Анальгін також можна буде придбати без рецепта, але тільки упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток – лише за рецептом, так само як і анальгін в ампулах.Без рецепта від лікаря тепер не можна буде придбати популярний знеболювальний і протизапальний засіб німесил та його аналоги.Більшість популярних сиропів і таблеток від кашлю і далі будуть у вільному доступі, зокрема мукалтин, ACC, сиропи на основі амброксолу, екстракту плюща тощо. За рецептом – усі кодеїновмісні препарати, а також ліки на основі сальбутамолу (переважно використовують для інгаляцій). Взагалі більшість препаратів для інгаляцій також потрібно купувати за рецептом, у тому числі й популярний беродуал.Усі гормональні препарати відпускатимуть за рецептом, у тому числі гормональні контрацептиви. Навіть "екстрений" протизаплідний засіб "постинор", який найефективнішій у першу добу після незахищеного статевого акту, не можна буде придбати без рецепта.Люди, які мають захворювання щитовидної залози і постійно приймають тироксин (L-тироксин чи еутирокс), теж щоразу змушені будуть поновлювати електронний рецепт. Щоправда, в разі, якщо пацієнт приймає певні ліки постійно, то лікар може виписувати електронний рецепт дистанційно.Рецепт буде потрібен навіть не деякі мазі та креми, що містять гормони, зокрема на момедерм. Натомість феністил усе ще буде у вільному доступі.Більшість популярних протиалергічних препаратів залишається у вільному доступі: діазолін, лоратадин, супрастин тощо. Однак супрастин в ампулах – лише за рецептом.Дексаметазон, який алергіки часто мають у запасі для екстрених випадків, також можна буде придбати лише за рецептом, оскільки це гормональний препарат.У цій категорії залишився мінімальний перелік лікарських засобів, які ще можна придбати без рецепта. Усі популярні засоби для зниження тиску, як-от каптоприл, каптопрес, бісопролол – виключно за рецептом. Навіть сечогінні препарати фуросемід та діакарб, які також використовують гіпертоніки, лише за рецептом.Краплі корвалол та валокордин без рецепта можна придбати лише у маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже треба рецепт. Зрештою, як і на звичайний етиловий спирт. Це теж, виявляється рецептурний препарат. Без рецепта можна придбати лише маленький флакончик мурашиного спирту, на 100 г уже треба рецепт.Люди, які мають проблеми з серцем, часто щоденно вживають засоби для розрідження крові. Але тепер їх теж можна буде кувати лише малими упаковками. Магнікор чи кардіомагніл на 100 таблеток – лише за рецептом.Аби отримати електронний рецепт на ліки, треба звернутися до сімейного лікаря (не обов’язково мати з ним декларацію). Коли лікар робить призначення, формує електронний рецепт, а пацієнту приходить смс-код на телефон. Саме з цим кодом і треба йти в аптеку.До кінця воєнного стану лікар може також виписати рецепт на бланку, або видрукувати дані з кодом електронного рецепта (наприклад, якщо в пацієнта немає телефону або це людина, яка не надто вміє ним користуватися).Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.Цей перелік може включати зокрема:• антибіотики;• протисудомні засоби;• гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);• препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;• деякі антигельмінтні препарати;• деякі антигістамінні засоби;• кроворозріджуючі препарати;• антидепресанти, нейролептики та релаксанти;• стероїдні лікарські засоби;• деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.Якими б звичними та безпечними не здавалися ці ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання цих ліків може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання.Також до таких лікарських засобів відносять ліки, прийом яких передбачає регулярний моніторинг показників стану здоровʼя пацієнта та корекцію плану лікування.