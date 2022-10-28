Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » Суспільство » Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій
  • Сьогодні, 09:33
  • 45
  • 0
+aA | -Aa 

Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій

Зокрема, змінами до Постанови КМУ № 413 врегульовуються порядок та процедура надання статусу УБД українським громадянам, які стали на захист України від початку повномасштабного вторгнення російської федерації, з лютого 2022 року.
Так, умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.
Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):
- бойових донесень
- журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки)
- вахтових журналів
- польотних листів
- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
Для отримання статусу УБД командири військових частин звертаються до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно звертаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Як зазначає Мінветеранів, при собі слід мати один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище, та довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена тепер новим додатком до Постанови КМУ № 413.
З повним текстом оновленої Постанови КМУ від 21.10.2022 №1193 можна ознайомитися за посиланням:
https://bit.ly/3suQDw6
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
У Бучі 47 родин отримали ордери на проживання у модульних містечках

У Бучі 47 родин отримали ордери на проживання у модульних містечках

Буча та регіон
Добровольці з ТРО мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення

Добровольці з ТРО мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення

Управління Пенсійного фонду
Мешканці Київської області більше не вважаються такими, що перемістилися з зони бойових дій: у Кабміні затвердили Перелік територій

Мешканці Київської області більше не вважаються такими, що перемістилися з зони бойових дій: у Кабміні затвердили Перелік територій

Буча та регіон
Пенсії для "Афганців"

Пенсії для "Афганців"

УПФУ в місті Буча інформує
РЕЄСТР послуг Управління соціальної політики

РЕЄСТР послуг Управління соціальної політики

Управління соціальної політики
Набув чинності Закон про пільги для освіти дітей учасників АТО і переселенців

Набув чинності Закон про пільги для освіти дітей учасників АТО і переселенців

законодавтство
Буча: Хто першочергово отримає тимчасове житло у модульних будинках?

Буча: Хто першочергово отримає тимчасове житло у модульних будинках?

Буча та регіон
Правова допомога учасникам АТО та їх сім’ям

Правова допомога учасникам АТО та їх сім’ям

законодавтство
У Бучанській громаді проводять обстеження пошкоджених об’єктів (відео)

У Бучанській громаді проводять обстеження пошкоджених об’єктів (відео)

Буча та регіон
Податкова: Зміни стосуються благодійної допомоги та одноразового добровільного декларування

Податкова: Зміни стосуються благодійної допомоги та одноразового добровільного декларування

Публікації
15 лютого: День вшанування учасників бойових дій

15 лютого: День вшанування учасників бойових дій

Буча та регіон
Податкова консультує: Про оподаткування благодійної допомоги для АТО

Податкова консультує: Про оподаткування благодійної допомоги для АТО

Публікації
Здійснили понад 400 бойових виїздів

Здійснили понад 400 бойових виїздів

Ірпінський вісник
Кожен учасник АТО потребує психологічної реабілітації

Кожен учасник АТО потребує психологічної реабілітації

Управління соціальної політики
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

УПФУ в місті Буча інформує
Коментарів: 0
Додати коментар