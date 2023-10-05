МОЗ відповідає: що буде зі щепленнями проти COVID-19 та кому слід робити додатковий бустер?

МОЗ України затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки.
Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації.
Усі наступні щеплення після третього називають додатковим бустером (в деяких країнах він має назву «сезонний бустер»). Його рекомендує лікар пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. А саме: людям, старшим за 60 років; тим, хто має серйозні супутні хвороби; особам, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на історію хвороби пацієнта та прийняті рекомендації МОЗ України.
Українці, які не належать до пріоритетної групи отримання додаткової бустерної дози, але їм необхідно отримати «додатковий бустер», наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті, хто мають первинний курс вакцинації та виявили бажання отримати додатковий бустер, можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення. Однак такі щеплення здійснюватимуться у разі достатньої кількості доз вакцини для забезпечення щепленнями осіб з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.
Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцини проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити вакцину можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Також в Україні доступна вакцина проти COVID-19 для щеплення дітей з 5-річного віку.
Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло, що наразі в Україні не зареєстровано випадків нового варіанту коронавірусу під назвою «Пірола»