МОЗ відповідає: що буде зі щепленнями проти COVID-19 та кому слід робити додатковий бустер?

МОЗ України затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки.

«Три щеплення – це загальнорекомендований курс вакцинації проти COVID-19 для кожної людини. Наразі понад 880 тис. українців не зробили другу дозу та понад 12 млн – третє щеплення. Тобто не отримали бустерну дозу. Їх треба надолужити, щоб сформувати індивідуальний імунітет, який допоможе в разі інфікування перенести хворобу з нижчим ризиком розвитку ускладнень, особливо літнім людям та пацієнтам зі супутніми захворюваннями, які пригнічують імунітет», – пояснює заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.