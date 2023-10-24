Нафтогаз: Спростування щодо збору персональних даних онлайн

Наголошуємо, станом на зараз документи на повернення переплат приймаються винятково в Центрах обслуговування клієнтів.Водночас Група Нафтогаз активно працює над розробкою та впровадженням онлайн механізму подачі документів для перерахунку та повернення коштів за доставку/розподіл газу.Ще раз підкреслюємо – ми не збираємо через інтернет жодної персональної інформації клієнтів.Звернутися за детальною консультацією можна до нас, наших філій, а також операторів Контакт-центру за номерами:+38066-300-2-888+38098-300-2-888+38093-300-2-888