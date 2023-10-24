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  • 24 жовтня 2023
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Нафтогаз: Спростування щодо збору персональних даних онлайн

Мережею шириться неправдива інформація, що з 22 жовтня Нафтогаз розпочинає збір персональних даних онлайн для вирішення питань щодо перерахунку і повернення коштів Нафтогазом за доставку/розподіл газу.
Закликаємо бути уважними та обережними: у жодному разі не передавайте свої дані стороннім особам.
Довіряйте тільки офіційним джерелам!
Наголошуємо, станом на зараз документи на повернення переплат приймаються винятково в Центрах обслуговування клієнтів.
Водночас Група Нафтогаз активно працює над розробкою та впровадженням онлайн механізму подачі документів для перерахунку та повернення коштів за доставку/розподіл газу.

Ще раз підкреслюємо – ми не збираємо через інтернет жодної персональної інформації клієнтів.

Звернутися за детальною консультацією можна до нас, наших філій, а також операторів Контакт-центру за номерами:
+38066-300-2-888
+38098-300-2-888
+38093-300-2-888
нафтогаз, поліція
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