Про безоплатну медичну допомогу в лікарні

Будь-яка лікарня, яка працює за договором з Національною службою здоров’я, має надавати пацієнтові безоплатну медичну допомогу в межах Програми медичних гарантій. Але є низка послуг, які не входять у Програму медичних гарантій.
Їх медичні заклади можуть надавати платно.
Але - згідно з переліком і тарифами, визначеними власником лікарні або уповноваженим органом. Оплата від пацієнтів здійснюється у вигляді офіційних платежів.
Послуги які державна лікарня може надавати платно
🔹 Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини.
🔹 Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз.
🔹 Протезування в тому числі зубне, слухове та очне.
🔹 Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз.
🔹 Протезування в тому числі зубне, слухове та очне.
Медичні огляди, а саме:
🔹 для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);
🔹 профілактичні медогляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів. Крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості;
🔹 медогляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами;
🔹 періодичні профілактичні медичні огляди.
🔹 для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);
🔹 профілактичні медогляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів. Крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості;
🔹 медогляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами;
🔹 періодичні профілактичні медичні огляди.
Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення.
Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона.
Перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини.
Весь перелік цих платних послуг, визначений у постанові Кабінету міністрів №1138, можна переглянути за посиланням ➡ zakon.rada.gov.ua.
Всі послуги, які входять до Програми медичних гарантій, надаються безкоштовно.
Для цього потрібне електронне направлення або від лікаря первинної ланки – педіатра, терапевта чи сімейного лікаря, з яким підписана декларація, або від лікуючого лікаря.
Що робити, коли вам відмовляють у консультації за направленням лікаря?
Із 1 квітня українці можуть отримувати послуги, які входять до Програми медичних гарантій, безплатно.
Для цього потрібне електронне направлення або від лікаря первинної ланки – педіатра, терапевта чи сімейника, з яким підписана декларація, або від лікуючого лікаря. Лікар створює таке направлення в електронній системі охорони здоров’я.
Вузького спеціаліста і конкретний заклад пацієнт може обрати самостійно, не спираючись на місце реєстрації чи фактичного проживання. Звернутись можна навіть у приватну клініку. Головне, щоб заклад мав договір із Національною службою здоров’я України.
Заклади, які мають договір з НСЗУ, можна подивитися на дашборді НСЗУ . Також дізнатись про них можна, подзвонивши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.
Іноді пацієнти скаржаться, що їм відмовляють у безоплатній консультації за електронним направленням.
Що робити в такому випадку?
1. Звернутись до головного лікаря медичного закладу.
2. Залишити скаргу на сайті Національної служби здоров’я, заповнивши електронне звернення.
3. Подзвонити за номером контакт-центру НСЗУ 16-77. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні.
1. Звернутись до головного лікаря медичного закладу.
2. Залишити скаргу на сайті Національної служби здоров’я, заповнивши електронне звернення.
3. Подзвонити за номером контакт-центру НСЗУ 16-77. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні.
Звертаємо вашу увагу, що дзвінок на 16-77 не є миттєвим рішенням проблеми пацієнта, яка стосується відмови лікаря у наданні безоплатної консультації. Оператор контакт-центру НСЗУ не подає офіційне звернення замість пацієнта. Але зафіксує факт порушення закладом умов договору з НСЗУ та допоможе правильно подати офіційне звернення.