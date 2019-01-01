Про безоплатну медичну допомогу в лікарні

Будь-яка лікарня, яка працює за договором з Національною службою здоров’я, має надавати пацієнтові безоплатну медичну допомогу в межах Програми медичних гарантій. Але є низка послуг, які не входять у Програму медичних гарантій.

Послуги які державна лікарня може надавати платно

🔹 Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини.

🔹 Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз.

🔹 Протезування в тому числі зубне, слухове та очне.

Медичні огляди, а саме:

🔹 для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

🔹 профілактичні медогляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів. Крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості;

🔹 медогляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами;

🔹 періодичні профілактичні медичні огляди.

безкоштовно.

Що робити, коли вам відмовляють у консультації за направленням лікаря?

безоплатній консультації

Що робити в такому випадку?

1. Звернутись до головного лікаря медичного закладу.

2. Залишити скаргу на сайті Національної служби здоров’я,

3. Подзвонити за номером контакт-центру НСЗУ 16-77. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні. 1. Звернутись до головного лікаря медичного закладу.2. Залишити скаргу на сайті Національної служби здоров’я, заповнивши електронне звернення 3. Подзвонити за номером контакт-центру НСЗУ. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні.