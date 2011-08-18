Центральний міський парк у Бучі - Фантастична ідея, яка стала реальністю

10 років тому, у Бучі відкрився для відвідувачів Бучанський Центральний парк. Грандіозний проект, який тривалий час був лише мрією, вдалося, зрештою, успішно реалізувати. Жителів і гостей міста вражали красиві краєвиди, продумані зони відпочинку і розваг, ландшафтний дизайн, поєднанний з нетронутими "островами" первозданної природи.
І хоча минуло вже достатньо часу, міський парк до цих пір вражає і надихає. Адже практично жодне свято не відбувається без його участі. Як суто сімейне, так і міське, обласне, державне. І саме Буча стала засновницею низки всеукраїнських фестивалів, які взяли свій початок з Бучанського парку.
Тож, привітаємо "ювіляра" і побажаємо подальшої розбудови і краси - на втіху всім його відвідувачам.
І, звісно, пригадаємо, як все починалося: як народжувалася родзинка Бучі, ім'я якій - Бучанський Центральний парк.
Пропонуємо пригадати історичні факти, що стояли на початку розбудови парку:
Посилання на публікації з #тегом Центальний міськи парк
Бучанський міський парк отримав Українську національну премію
посилання >>
"Фантастична ідея, яка стала реальністю"
Невдовзі у Бучі з’явиться величезний Центральний парк відпочинку. Тож, як і планувалося, місце обрано просто фантастичне…
(18 серпня 2011) посилання >>
У місті будують парк (14 серпня 2009)
посилання >>
Нашому місту - 110 років!
У минулі вихідні, 24 та 25 вересня, Буча відзначала ювілейний, 110-й, рік народження. Як завжди, помпезними, урочистими і багатими на події були сповнені два святкових дні.
посилання >>
Бучанец створив казкового персонажа «Дід Дубовик»
посилання >>
У Бучі проходить пленер скульпторів
посилання >>
Перспективи будівництва: Біля міського парку з’явиться виставковий центр
посилання >>
Динозаврів підселили в Бучанський парк
Експонати юрського періоду «поселилися»у центральному парку.
посилання >>
Свято дитинства в Бучанському парку відбулось минулої неділі
Минулої неділі дитячий сміх розливався по Бучанському міському парку.
посилання >>
Бучанський парк: 12-13 вересня Всеукраїнський пленер акварелістів
посилання >>
У Бучі відбуваються змаганя з міжнародного чемпіонату зі спортивного паріння
13.09.2013р.
посилання >>
У Бучі відкрили літній театр
Національна оперета подарувала бучанцям незабутні музичні вечори.
посилання >>
«Щоб усе місто було, як суцільний парк»
Травневі вихідні, нарешті, порадували нас по-справжньому весняною погодою. Разом з тим, показали, що всі дороги ведуть у Центральний міський парк.
посилання >>
У місті Буча пройшло спортивне свято з нагоди всесвітнього Олімпійського дня (фото-відео)
посилання >>
посилання >>
Барви бучанського міського парку. Фотофакт
Сучасна зона відпочинку з новими локаціями! Бучанський центральний міський парк в новому сезоні зачарує всіх. Чисте повітря, фотозони та атракціони, ландшафтний дизайн, розважальні зони, фонтани... За будь-якої погоди Бучанський міський парк - родзинка Київщини.
посилання >>
Бучанський парк: Скейтпарк відкриють в цьому році (фото)
У міському парку ведеться монтаж нового скейтпарку.
посилання >>
ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ БУЧАНСЬКИЙ ПАРК!
І хоча минуло вже достатньо часу, міський парк до цих пір вражає і надихає. Адже практично жодне свято не відбувається без його участі. Як суто сімейне, так і міське, обласне, державне. І саме Буча стала засновницею низки всеукраїнських фестивалів, які взяли свій початок з Бучанського парку.
Тож, привітаємо "ювіляра" і побажаємо подальшої розбудови і краси - на втіху всім його відвідувачам.
І, звісно, пригадаємо, як все починалося: як народжувалася родзинка Бучі, ім'я якій - Бучанський Центральний парк.
Пропонуємо пригадати історичні факти, що стояли на початку розбудови парку:
Посилання на публікації з #тегом Центальний міськи парк
Бучанський міський парк отримав Українську національну премію
посилання >>
"Фантастична ідея, яка стала реальністю"
Невдовзі у Бучі з’явиться величезний Центральний парк відпочинку. Тож, як і планувалося, місце обрано просто фантастичне…
(18 серпня 2011) посилання >>
У місті будують парк (14 серпня 2009)
посилання >>
Нашому місту - 110 років!
У минулі вихідні, 24 та 25 вересня, Буча відзначала ювілейний, 110-й, рік народження. Як завжди, помпезними, урочистими і багатими на події були сповнені два святкових дні.
посилання >>
Бучанец створив казкового персонажа «Дід Дубовик»
посилання >>
У Бучі проходить пленер скульпторів
посилання >>
Перспективи будівництва: Біля міського парку з’явиться виставковий центр
посилання >>
Динозаврів підселили в Бучанський парк
Експонати юрського періоду «поселилися»у центральному парку.
посилання >>
Свято дитинства в Бучанському парку відбулось минулої неділі
Минулої неділі дитячий сміх розливався по Бучанському міському парку.
посилання >>
Бучанський парк: 12-13 вересня Всеукраїнський пленер акварелістів
посилання >>
У Бучі відбуваються змаганя з міжнародного чемпіонату зі спортивного паріння
13.09.2013р.
посилання >>
У Бучі відкрили літній театр
Національна оперета подарувала бучанцям незабутні музичні вечори.
посилання >>
«Щоб усе місто було, як суцільний парк»
Травневі вихідні, нарешті, порадували нас по-справжньому весняною погодою. Разом з тим, показали, що всі дороги ведуть у Центральний міський парк.
посилання >>
У місті Буча пройшло спортивне свято з нагоди всесвітнього Олімпійського дня (фото-відео)
посилання >>
Інтервю Бучанського міського голови про реалії сьогодення великих і малих міст.
посилання >>
Барви бучанського міського парку. Фотофакт
Сучасна зона відпочинку з новими локаціями! Бучанський центральний міський парк в новому сезоні зачарує всіх. Чисте повітря, фотозони та атракціони, ландшафтний дизайн, розважальні зони, фонтани... За будь-якої погоди Бучанський міський парк - родзинка Київщини.
посилання >>
Бучанський парк: Скейтпарк відкриють в цьому році (фото)
У міському парку ведеться монтаж нового скейтпарку.
посилання >>
ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ БУЧАНСЬКИЙ ПАРК!