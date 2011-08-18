» » Центральний міський парк у Бучі - Фантастична ідея, яка стала реальністю
  • 1 жовтня 2021
  • 513
  • 1
+aA | -Aa 

Центральний міський парк у Бучі - Фантастична ідея, яка стала реальністю

10 років тому, у Бучі відкрився для відвідувачів Бучанський Центральний парк. Грандіозний проект, який тривалий час був лише мрією, вдалося, зрештою, успішно реалізувати. Жителів і гостей міста вражали красиві краєвиди, продумані зони відпочинку і розваг, ландшафтний дизайн, поєднанний з нетронутими "островами" первозданної природи.
І хоча минуло вже достатньо часу, міський парк до цих пір вражає і надихає. Адже практично жодне свято не відбувається без його участі. Як суто сімейне, так і міське, обласне, державне. І саме Буча стала засновницею низки всеукраїнських фестивалів, які взяли свій початок з Бучанського парку.
Тож, привітаємо "ювіляра" і побажаємо подальшої розбудови і краси - на втіху всім його відвідувачам.
І, звісно, пригадаємо, як все починалося: як народжувалася родзинка Бучі, ім'я якій - Бучанський Центральний парк.

Пропонуємо пригадати історичні факти, що стояли на початку розбудови парку:
Посилання на публікації з #тегом Центальний міськи парк

Бучанський міський парк отримав Українську національну премію
посилання >>

"Фантастична ідея, яка стала реальністю"
Невдовзі у Бучі з’явиться величезний Центральний парк відпочинку. Тож, як і планувалося, місце обрано просто фантастичне…
(18 серпня 2011) посилання >>

У місті будують парк (14 серпня 2009)
посилання >>

Нашому місту - 110 років!
У минулі вихідні, 24 та 25 вересня, Буча відзначала ювілейний, 110-й, рік народження. Як завжди, помпезними, урочистими і багатими на події були сповнені два святкових дні.
посилання >>

Бучанец створив казкового персонажа «Дід Дубовик»
посилання >>

У Бучі проходить пленер скульпторів
посилання >>

Перспективи будівництва: Біля міського парку з’явиться виставковий центр
посилання >>

Динозаврів підселили в Бучанський парк
Експонати юрського періоду «поселилися»у центральному парку.
посилання >>

Свято дитинства в Бучанському парку відбулось минулої неділі
Минулої неділі дитячий сміх розливався по Бучанському міському парку.
посилання >>

Бучанський парк: 12-13 вересня Всеукраїнський пленер акварелістів
посилання >>

У Бучі відбуваються змаганя з міжнародного чемпіонату зі спортивного паріння
13.09.2013р.
посилання >>



У Бучі відкрили літній театр
Національна оперета подарувала бучанцям незабутні музичні вечори.
посилання >>

«Щоб усе місто було, як суцільний парк»
Травневі вихідні, нарешті, порадували нас по-справжньому весняною погодою. Разом з тим, показали, що всі дороги ведуть у Центральний міський парк.
посилання >>

У місті Буча пройшло спортивне свято з нагоди всесвітнього Олімпійського дня (фото-відео)
посилання >>


Інтервю Бучанського міського голови про реалії сьогодення великих і малих міст.


посилання >>

Барви бучанського міського парку. Фотофакт
Сучасна зона відпочинку з новими локаціями! Бучанський центральний міський парк в новому сезоні зачарує всіх. Чисте повітря, фотозони та атракціони, ландшафтний дизайн, розважальні зони, фонтани... За будь-якої погоди Бучанський міський парк - родзинка Київщини.
посилання >>

Бучанський парк: Скейтпарк відкриють в цьому році (фото)
У міському парку ведеться монтаж нового скейтпарку.
посилання >>




ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ БУЧАНСЬКИЙ ПАРК!









































2 0

Центральний парк міські новації відеосюжет Федорук Анатолій Петрович фотофакт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Барви бучанського міського парку. Фотофакт

Барви бучанського міського парку. Фотофакт

Буча та регіон
У Бучі відбудеться міжнародний фестиваль «Садів світу»

У Бучі відбудеться міжнародний фестиваль «Садів світу»

Буча та регіон
29 травня, Центральний парк: Фан-зустріч та концерт фіналістів проекту "Голос країни"

29 травня, Центральний парк: Фан-зустріч та концерт фіналістів проекту "Голос країни"

Буча та регіон
Фотофакт: Недільна прогулянка в Центральному парку - сімейний відпочинок

Фотофакт: Недільна прогулянка в Центральному парку - сімейний відпочинок

Молодіжне слово
22 квітня, Центральний парк: Оркестр акордеоністів

22 квітня, Центральний парк: Оркестр акордеоністів

Буча та регіон
16 серпня, Бучанський міський парк: Розважальне свято для дітей

16 серпня, Бучанський міський парк: Розважальне свято для дітей

Буча та регіон
1 червня, м.Буча: Запрошуємо до Центрального міського парку

1 червня, м.Буча: Запрошуємо до Центрального міського парку

Буча та регіон
З днем народження, Буча!

З днем народження, Буча!

Буча та регіон
Афіша, 31 серпня, Центральний міський парк

Афіша, 31 серпня, Центральний міський парк

Буча та регіон
"Фантастична ідея, яка стала реальністю"

"Фантастична ідея, яка стала реальністю"

Бучанські новини
Коментарів: 1
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.
Sandr

OFFline

  • Sandr (41)
  • Місцевий
  • 2 жовтня 2021 13:21

Отличный парк! Если бы еще уборку дорожек делали по всей территории, а не только в парадно-центральной части. Да и асфальтовые дорожки пора бы уже подлатать, особенно в дальних углах. Можно ведь это было сделать, когда асфальтировали недавно дополнительные аллеи. И скамейки там же не помешало бы опять установить. Были ведь раньше!


0