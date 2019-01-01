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Бучанський парк: 12-13 вересня Всеукраїнський пленер акварелістів

Бучанський міський голова проінформував громаду про мистецьку акцію, що пройде в Бучі.

Буча давно стала культурно – мистецьким центром Київщини, рідною домівкою для міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів та конкурсів. Одні поселяються у місті на десятиліття, інші яскраво спалахують, щоб розлетітися іскрами по країні.



Композитори,сценаристи, скульптори , майстри пера та пензля надихаються осінньою красою по-особливому і свої відчуття передають у шедеврах - картинах, камені,поезії та в музиці.

Саме тому творча мозаїка осені збере у Бучі 12- 13 вересня на Всеукраїнський пленер акварелістів , які створять живописні серії на полотні. Із різних куточків України з’їдуться на масштабну мистецьку подію майстри , які працюватимуть над своїми художніми дітищами.

Яким буде на роботах аромат осені, запах і смак Бучі ? За місяць настрої і емоції художників зазвучать у їхніх роботах, які вони подарують місту.
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афіша Федорук Анатолій Петрович фестиваль міські новації
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