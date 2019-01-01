Бучанський міський парк отримав Українську національну премію

Члени жюрі Українськоі національноі премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну одноголосно віддали срібну відзнаку у 2020 році нашій перлині.Переконані, що всі, хто його відвідував, поставили б найвищі оцінки і присудили б «золоту» відзнаку, але й друге місце- це почесно і свідчить про високу оцінку роботи із погляду і дизайну території у 52 гектари.Наступного року «Бучазеленбуд» повернеться із Всеукраїнського конкурсу з перемогою!