Від 1 квітня почне діяти Програма медичних гарантій-2021

Що змінюється у наданні амбулаторної допомоги.
З цього напряму виокремили стоматологічну допомогу та ведення вагітності в амбулаторних умовах.
Тепер ці медичні послуги надаватимуться в межах інших пакетів.
У межах пакету "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах" пацієнт може отримати безоплатно наступні послуги:
➡ консультації лікарів вузької спеціалізації. В тому числі - встановлення або зняття діагнозу, призначення або корекція медикаментозного лікування, динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
➡ необхідні лабораторні дослідження відповідно до того медичного напряму, в якому працює заклад;
➡ інструментальні дослідження - також за умови, що у закладі є необхідне обладнання та фахівці;
➡ медичну допомогу в умовах денного стаціонару та при зверненні до травмпунктів;
➡ хірургічні операції в амбулаторних умовах;
➡ ведення вагітності;
➡ медико-генетичне консультування та лабораторне генетичне обстеження пацієнтів з підозрою на спадкову або вроджену патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом);
➡ діагностику і лікування латентної туберкульозної інфекції;
➡ обов’язкові профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;
➡ довідки, листки непрацездатності та направлення для проходження медико-соціальної експертизи та ін.
Повний обсяг послуг в межах амбулаторного пакету можна подивитись на сайті НСЗУ >>
► Пацієнт має право безоплатно отримати всі необхідні йому лабораторні чи інструментальні дослідження, на які його направляє лікар. Пацієнт самостійно не обирає, які саме аналізи чи обстеження йому потрібно робити.
► Лікарня, яка має контракт з НСЗУ на амбулаторну допомогу, надає той обсяг медичних послуг, який властивий закладу відповідно до напряму надання медичної допомоги. Наприклад, у жіночій консультації пацієнтка має безоплатно здати усі аналізи та пройти всі призначені лікарем-гінекологом відповідні обстеження. Але такий заклад не надає медичні послуги за напрямом офтальмології. Всі ці послуги також гарантовані пацієнтам, отримати їх можна в іншому закладі, який уклад договір з НСЗУ і має відповідні потужності.
Також є важливим наявність певного обладнання та лікарів у штаті закладу. Це означає, що не в кожній лікарні, яка працює за договором з НСЗУ, може бути УЗД-апарат. Щоб уточнити наявність потрібного лікаря чи можливість зробити, те чи інше обстеження, радимо зателефонувати до медзакладу.
► Амбулаторна допомога є безоплатною для пацієнта, якщо він або вона має електронне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря. До деяких лікарів-спеціалістів пацієнт може потрапити без направлення. Це педіатр, гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог та фтизіатр. Також без направлення пацієнт може звернутись до лікаря, у якого він перебуває під медичним наглядом.
За яким медичний заклад та НСЗУ укладатимуть контракт, а вагітні зможуть отримувати певний обсяг медичної допомоги безоплатно.
► Спостереження вагітності від взяття під нагляд, розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання.
► Проходження необхідних лабораторних аналізів та інструментальних обстежень, зокрема:
➡ загально-клінічних, біохімічних та імунохімічних: розгорнутий клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактору, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, загальний аналіз сечі, експрес-тест на наявність білка та ін;
➡ на інфекції та віруси: гепатит, тестування на ВІЛ, серологічне дослідження на сифіліс, мікробіологічне дослідження матеріалу з перианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В тощо;
➡ мікроскопічних та цитологічних тощо;
➡ інструментальних обстежень, зокрема: УЗД з використанням доплерографії, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія та ін.
► Профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань.
► Направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології.
► Своєчасне направлення вагітних у стаціонар при необхідності.
► Заняття у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання.
► Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.
Переглянути весь обсяг медичної допомоги вагітним можна на сайті НСЗУ, відкривши документ специфікації до пакету “Ведення вагітності в амбулаторних умовах” ➡ https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021.
Правила доступу пацієнтів до безоплатних послуг не змінюються. Потрібна декларація з сімейним лікарем, електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря та вибір лікарні, яка має відповідний контракт з НСЗУ.
Але є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму, і НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта. Направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:
➡ гінеколога, в тому числі дитячого та підліткового віку;
➡ психіатра, в тому числі дитячого та підліткового;
➡ нарколога;
➡ стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей)
➡ фтизіатра, зокрема і дитячого;
➡ педіатра
➡ лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
Також наголошуємо, що екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку без направлення й декларації.
Медичний пакет з амбулаторної допомоги має назву "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах".
З цього напряму виокремили стоматологічну допомогу та ведення вагітності в амбулаторних умовах.
Тепер ці медичні послуги надаватимуться в межах інших пакетів.
У межах пакету "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах" пацієнт може отримати безоплатно наступні послуги:
➡ консультації лікарів вузької спеціалізації. В тому числі - встановлення або зняття діагнозу, призначення або корекція медикаментозного лікування, динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями;
➡ необхідні лабораторні дослідження відповідно до того медичного напряму, в якому працює заклад;
➡ інструментальні дослідження - також за умови, що у закладі є необхідне обладнання та фахівці;
➡ медичну допомогу в умовах денного стаціонару та при зверненні до травмпунктів;
➡ хірургічні операції в амбулаторних умовах;
➡ ведення вагітності;
➡ медико-генетичне консультування та лабораторне генетичне обстеження пацієнтів з підозрою на спадкову або вроджену патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом);
➡ діагностику і лікування латентної туберкульозної інфекції;
➡ обов’язкові профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;
➡ довідки, листки непрацездатності та направлення для проходження медико-соціальної експертизи та ін.
Повний обсяг послуг в межах амбулаторного пакету можна подивитись на сайті НСЗУ >>
► Пацієнт має право безоплатно отримати всі необхідні йому лабораторні чи інструментальні дослідження, на які його направляє лікар. Пацієнт самостійно не обирає, які саме аналізи чи обстеження йому потрібно робити.
► Лікарня, яка має контракт з НСЗУ на амбулаторну допомогу, надає той обсяг медичних послуг, який властивий закладу відповідно до напряму надання медичної допомоги. Наприклад, у жіночій консультації пацієнтка має безоплатно здати усі аналізи та пройти всі призначені лікарем-гінекологом відповідні обстеження. Але такий заклад не надає медичні послуги за напрямом офтальмології. Всі ці послуги також гарантовані пацієнтам, отримати їх можна в іншому закладі, який уклад договір з НСЗУ і має відповідні потужності.
Також є важливим наявність певного обладнання та лікарів у штаті закладу. Це означає, що не в кожній лікарні, яка працює за договором з НСЗУ, може бути УЗД-апарат. Щоб уточнити наявність потрібного лікаря чи можливість зробити, те чи інше обстеження, радимо зателефонувати до медзакладу.
► Амбулаторна допомога є безоплатною для пацієнта, якщо він або вона має електронне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря. До деяких лікарів-спеціалістів пацієнт може потрапити без направлення. Це педіатр, гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог та фтизіатр. Також без направлення пацієнт може звернутись до лікаря, у якого він перебуває під медичним наглядом.
Від 1 квітня на ведення вагітності в амбулаторних умовах передбачено окремий пакет.
За яким медичний заклад та НСЗУ укладатимуть контракт, а вагітні зможуть отримувати певний обсяг медичної допомоги безоплатно.
► Спостереження вагітності від взяття під нагляд, розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання.
► Проходження необхідних лабораторних аналізів та інструментальних обстежень, зокрема:
➡ загально-клінічних, біохімічних та імунохімічних: розгорнутий клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактору, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, загальний аналіз сечі, експрес-тест на наявність білка та ін;
➡ на інфекції та віруси: гепатит, тестування на ВІЛ, серологічне дослідження на сифіліс, мікробіологічне дослідження матеріалу з перианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В тощо;
➡ мікроскопічних та цитологічних тощо;
➡ інструментальних обстежень, зокрема: УЗД з використанням доплерографії, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія та ін.
► Профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань.
► Направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології.
► Своєчасне направлення вагітних у стаціонар при необхідності.
► Заняття у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання.
► Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.
Переглянути весь обсяг медичної допомоги вагітним можна на сайті НСЗУ, відкривши документ специфікації до пакету “Ведення вагітності в амбулаторних умовах” ➡ https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021.
До яких лікарів Е-направлення не потрібно?
Правила доступу пацієнтів до безоплатних послуг не змінюються. Потрібна декларація з сімейним лікарем, електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря та вибір лікарні, яка має відповідний контракт з НСЗУ.
Але є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму, і НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта. Направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:
➡ гінеколога, в тому числі дитячого та підліткового віку;
➡ психіатра, в тому числі дитячого та підліткового;
➡ нарколога;
➡ стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей)
➡ фтизіатра, зокрема і дитячого;
➡ педіатра
➡ лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
Також наголошуємо, що екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку без направлення й декларації.