Дефицит витамина D: Питание и "ночной" синдром при дефиците

Продукты для восполнения дефицита витамина D

Опасный "ночной" симптом дефицита витамина D

При нехватке витамина D наблюдается тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Боль способна усиливаться по ночам или же при надавливании на кости.

«Солнечный витамин» необходим для правильного усвоения кальция, который играет ключевую роль в укреплении костей и целостности скелета.

Достаточное количество обоих веществ снижает риск остеопороза.

Детям в возрасте от года до семи лет и взрослым требуется приблизительно 600 МЕ витамина D в день.

Люди старше 70 лет должны получать не менее 800 МЕ (20 мкг) вещества в сутки.

Потребность в кальции также зависит от возраста: детям от года до восьми лет нужно около 2500 мг в день, от девяти до 18 лет — 3000 мг. Взрослым от 19 до 50 лет требуется 2500 мг в сутки, а после 50 — 2000 мг.

Витамин D — группа биологически активных веществ. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

— важный источник микроэлементов, при этом их пользу можно повысить, употребляя молочные продукты, дополнительно обогащенные витамином D. Таким образом можно восполнить до 20% его суточной потребности.Частично получать витамин можно, например шампиньонов. Однако специалисты указывают, что их польза в значительной мере зависит от того, какому количеству УФ-излучения они подвергались.При этом грибы продолжают вырабатывать витамин D после срезания, поэтому имеет смысл положить купленный продукт под солнечные лучи.Значительное количество этого вещества содержится и в яичных желтках — около десяти процентов от суточной нормы.На ранних этапах недуг может развиваться без проявления симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.Эксперты предостерегают, что, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза. Для предотвращения дефицита витамина D необходим его ежедневный профилактический прием. Правильное его применение обеспечит плотность костям.