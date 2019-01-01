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Дефицит витамина D: Питание и "ночной" синдром при дефиците

Недостатки питательных веществ также могут привести к серьезным заболеваниям. Например, дефицит кальция и витамина D может вызвать остеопению или остеопороз – состояния, сопровождающиеся особой хрупкостью костей.

Продукты для восполнения дефицита витамина D



Лучше всего с этой задачей справляется жирная рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия: употребление 100 граммов лосося полностью покрывает суточную норму витамина D.

Молоко и йогурты — важный источник микроэлементов, при этом их пользу можно повысить, употребляя молочные продукты, дополнительно обогащенные витамином D. Таким образом можно восполнить до 20% его суточной потребности.

Частично получать витамин можно из грибов, например шампиньонов. Однако специалисты указывают, что их польза в значительной мере зависит от того, какому количеству УФ-излучения они подвергались.
При этом грибы продолжают вырабатывать витамин D после срезания, поэтому имеет смысл положить купленный продукт под солнечные лучи.
Значительное количество этого вещества содержится и в яичных желтках — около десяти процентов от суточной нормы.




Опасный "ночной" симптом дефицита витамина D


Дефицит витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам.

На ранних этапах недуг может развиваться без проявления симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.

При нехватке витамина D наблюдается тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Боль способна усиливаться по ночам или же при надавливании на кости.


Эксперты предостерегают, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза. Для предотвращения дефицита витамина D необходим его ежедневный профилактический прием. Правильное его применение обеспечит плотность костям.

Ранее стало известно, что за уровнем витамина D нужно следить для повышения сопротивляемости организма и снижения риска заразиться коронавирусом, поскольку этот витамин интенсивно стимулирует иммунную систему.

«Солнечный витамин» необходим для правильного усвоения кальция, который играет ключевую роль в укреплении костей и целостности скелета.
Достаточное количество обоих веществ снижает риск остеопороза.
Детям в возрасте от года до семи лет и взрослым требуется приблизительно 600 МЕ витамина D в день.
Люди старше 70 лет должны получать не менее 800 МЕ (20 мкг) вещества в сутки.
Потребность в кальции также зависит от возраста: детям от года до восьми лет нужно около 2500 мг в день, от девяти до 18 лет — 3000 мг. Взрослым от 19 до 50 лет требуется 2500 мг в сутки, а после 50 — 2000 мг.


Витамин D — группа биологически активных веществ. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.
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www.express.co.uk 
 медицина
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