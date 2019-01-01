В області від Covid пять жертв за добу. КОДА закликає дотримуватися карантину (відео)

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 5842 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 487 дітей та у 771 медичний працівник.
КОДА: Лікарні забезпечуємо киснем, а населення просимо відповідально ставитися до здоров‘я
В лікарнях «першої хвилі» Київської області, підготовлених для можливих пацієнтів з коронавірусом, завантаженість ліжок становить 35,2%. Про це сьогодні під час он-лайн брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Василь Володін.
«На 825 ліжках на сьогодні перебуває 291 пацієнт, що становить 35,2% завантаженості ліжок. З них у 208 пацієнтів підтверджено інфікування COVID-19, інші 83 пацієнти очікують результат», - зазначив очільник регіону.
Він також повідомив, що заклади «першої хвилі» обладнані 101 апаратом ШВЛ. В 9 закладах 306 ліжок підключено до централізованого постачання кисню. Ще 83 ліжка підключені до кисню за рахунок концентраторів.
В лікарнях «другої хвилі» перепрофільовано під коронавірус 95 ліжок. Вони обладнані 35 апаратами ШВЛ. В 5 медзакладах «другої хвилі» з 95 ліжок до централізованого постачання кисню підключено 41 ліжко. Ще 26 підключені за рахунок кисневих концентраторів.
Василь Володін закликав мешканців області жорстко дотримуватися правил карантину, поважати здоров’я та життя оточуючих.
На Київщині кількість учнів зросла на 3,5 тисячі Навчальний рік стартував у 702 закладах середньої освіти Київської області. Всього в них навчатиметься 227,9 тис. учнів, що на 3,5 тис. більше, ніж минулого року. Повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
«Навчальний рік стартував в складних епідемічних умовах. Та все ж діти мають йти на навчання. До перших класів області зараховано 25,7 тис. учнів, з них у сільській місцевості навчатимуться 8,7 тис. першокласників. До 10-го класу зараховано майже 11 тис. учнів, із них у сільській місцевості навчатимуться 3,2 тис. дітей», - розповів голова КОДА.
Найбільше учнів навчається у закладах освіти Києво-Святошинського району (30,6 тис.), міст Біла Церква (20,6 тис.) та Бровари (15,6 тис.).
Очільник Київщини додав, що на 1 вересня навчальні заклади області забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції: «Всі райони, міста і ОТГ закуповують їх у повному обсязі від потреби, розрахованої на кількість педагогічних працівників та учнів закладів освіти, та, відповідно до рекомендацій Головного санітарного лікаря України».
«Звертаю увагу керівників місцевих органів управління освіти, закладів освіти та батьків: збирати кошти з батьків для закупівлі засобів захисту та дезінфекції для закладів освіти неприпустимо», - підкреслив Василь Володін.