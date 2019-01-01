В області від Covid пять жертв за добу. КОДА закликає дотримуватися карантину (відео)

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 5842 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 487 дітей та у 771 медичний працівник.

КОДА: Лікарні забезпечуємо киснем, а населення просимо відповідально ставитися до здоров‘я

На Київщині кількість учнів зросла на 3,5 тисячі



«Звертаю увагу керівників місцевих органів управління освіти, закладів освіти та батьків: збирати кошти з батьків для закупівлі засобів захисту та дезінфекції для закладів освіти неприпустимо», - підкреслив Василь Володін.