МОЗ України: Щорічно 65 тисяч осіб помирають від раку

Які заходи вживає Україна для попередження та раннього виявлення онкозахворювань
Україна знаходиться серед держав з високим рівнем захворюваності на рак. Щорічно близько 65 тисяч осіб помирають від раку, а 140 тисяч дізнаються про свою хворобу. Які заходи та урядові програми планують розробити та впровадити для боротьби з онкологічними захворюваннями читайте далі.
Заходи боротьби проти раку в Україні
4 січня відбулася пресконференція до Всесвітнього дня боротьби проти раку за участі представників МОЗ України. На ній були присутні Перший заступник Міністра охорони здоров’я України Андрій Семиволос, радник з питань системи охорони здоров’я ВООЗ Еліна Далє, лікар-онколог Національного інституту раку Наталія Чорна, Директорка Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров'я України Альона Горошко.
На пресконференції було представлено основні напрями роботи, що допоможуть знизити рівень захворюваності та смертності, пов’язаних з онкологічними захворюваннями.
- Розробка Стратегії контролю онкологічних захворювань
- Державні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів
- Програма медичних гарантій
Проєкт Стратегії контролю онкологічних захворювань планують презентувати найближчим часом на парламентських слуханнях. Вона спрямована не тільки на допомогу онкохворим, але й на профілактику захворювань. Також до її розробки долучилися експерти ВООЗ.
З 1 квітня 2020 року запрацює Програма медичних гарантій, де окремо виділені пакети що підлягають оплаті в рамках її реалізації. До Програми включені обстеження, які допоможуть забезпечити пацієнтам ранню діагностику онкологічних захворювань. На це передбачено 1 мільярд гривень.
У гарантований пакет безоплатних обстежень входить:
- мамографія;
- гістероскопія;
- езофагогастродуоденоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- бронхоскопія.
Також до Програми включені пакети “діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей” та “діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей”.
Обсяги видатків на закупівлю хіміотерапевтичних препаратів щорічно збільшуються, а ціни на препарати зменшуються і це дозволяє рухатись до 100% покриття потреби за номенклатурою закупівель. До переліків, за якими здійснюються закупівлі, включаються усі основні хіміотерапевтичні препарати, які зазвичай включені до переліків ВООЗ та Національного переліку.
На 2020 рік заплановано виділення коштів у обсязі, що дозволить забезпечити 100% потребу у препаратах з номенклатури. Остаточний обсяг витрат буде відомий після збору заявок з регіонів (попередньо очікується, що це буде понад 2 млрд грн.).
Таким чином 2020 рік може стати першим в історії, коли буде забезпечена 100% потреба у всіх препаратах, які включені до переліку закупівель. Для досягнення цієї цілі урядом було зроблена ряд кроків, зокрема:
При формуванні державного бюджету Верховною Радою виділено додатково 3,2 млрд грн, таким чином, загальний бюджет на закупівлі лікарських засобів та медичних виробів у 2020 році складатиме близько 9,5 млрд грн - це історичний максимум.
Суттєво, іноді в рази знижена вартість на препарати, що мають серйозний вплив на бюджет, зокрема для онкогрупи це такі препарати як: трастузумаб, ритуксимаб.
При формуванні переліку препаратів, які будуть закуповуватись вже використовується такий інструмент, як оцінки медичних технологій, що дозволяє комплексно оцінити не тільки ефективність, але й економічну доцільність тих чи інших препаратів. Саме тому, МОЗ бере на себе лише ті забов'язання з забезпечення ліками, які не може виконати.
Суттєво, іноді в рази знижена вартість на препарати, що мають серйозний вплив на бюджет, зокрема для онкогрупи це такі препарати як: трастузумаб, ритуксимаб.
При формуванні переліку препаратів, які будуть закуповуватись вже використовується такий інструмент, як оцінки медичних технологій, що дозволяє комплексно оцінити не тільки ефективність, але й економічну доцільність тих чи інших препаратів. Саме тому, МОЗ бере на себе лише ті забов'язання з забезпечення ліками, які не може виконати.
Корисна інформація
ВООЗ повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. На початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.
Існує 3 етапи ранньої діагностики:
Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;
Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання
Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.
Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;
Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання
Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.
Щоб дізнатися, в якому віці та за якими показаннями слід пройти обстеження, перейдіть за посиланням >>
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