МОЗ України: Щорічно 65 тисяч осіб помирають від раку

Які заходи вживає Україна для попередження та раннього виявлення онкозахворювань

Україна знаходиться серед держав з високим рівнем захворюваності на рак. Щорічно близько 65 тисяч осіб помирають від раку, а 140 тисяч дізнаються про свою хворобу. Які заходи та урядові програми планують розробити та впровадити для боротьби з онкологічними захворюваннями читайте далі.

Заходи боротьби проти раку в Україні

У гарантований пакет безоплатних обстежень входить:

При формуванні державного бюджету Верховною Радою виділено додатково 3,2 млрд грн, таким чином, загальний бюджет на закупівлі лікарських засобів та медичних виробів у 2020 році складатиме близько 9,5 млрд грн - це історичний максимум.



Суттєво, іноді в рази знижена вартість на препарати, що мають серйозний вплив на бюджет, зокрема для онкогрупи це такі препарати як: трастузумаб, ритуксимаб.



При формуванні переліку препаратів, які будуть закуповуватись вже використовується такий інструмент, як оцінки медичних технологій, що дозволяє комплексно оцінити не тільки ефективність, але й економічну доцільність тих чи інших препаратів. Саме тому, МОЗ бере на себе лише ті забов'язання з забезпечення ліками, які не може виконати.

Корисна інформація

Існує 3 етапи ранньої діагностики:



Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;



Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання



Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.

Рак легень є другим із найбільш розповсюджених видів раку серед громадян України.