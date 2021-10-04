Щодо правомірності відсторонення від роботи працівників через їх відмову від проходження вакцинації проти COVID-19

Управління з питань праці ставить крапку у спірному питанні щодо правомірності відсторонення від роботи працівників закладів освіти через їх відмову або ухилення від проходження вакцинації проти COVID-19.
На даний момент на розгляді в управлінні з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області знаходиться велика кількість звернень громадян, які є працівниками закладів освіти, з приводу правомірності їх відсторонення від роботи без збереження заробітної плати через відмову або ухилення від проходження вакцинації від короновірусної хвороби COVID-19 та ненаданням відповідних медичних довідок щодо наявності відповідних протипоказань.
Так, наказом МОЗ України №2153 від 04.10.2021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за №1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», відповідно до статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (далі – Перелік).
Відповідно до цього Переліку (у разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070) обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2, підлягають працівники в тому числі і закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Так, преамбула наказу МОЗ України №2153 від 04.10.2021,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за №1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» містить посилання на статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Закон — нормативно-правовий акт, встановлений законодавчим органом загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу та є складовою законодавства в цілому. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Станом на момент заходу державного контролю Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» є чинним, інформація щодо визнання його неконституційним відсутня.
Відповідно до підпункту 1 пункту 11 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5) державна реєстрація нормативно-правового акта здійснюється, якщо нормативно-правовий акт відповідає Конституції та законодавству України.
Наказ МОЗ України №2153 від 04.10.2021 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за №1306/36928, а отже – відповідає Конституції та законодавству України.
Одночасно, наголошуємо, що відмова працівника від проходження вакцинації не є підставою для його звільнення з ініціативи роботодавця!
На даний момент на розгляді в управлінні з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області знаходиться велика кількість звернень громадян, які є працівниками закладів освіти, з приводу правомірності їх відсторонення від роботи без збереження заробітної плати через відмову або ухилення від проходження вакцинації від короновірусної хвороби COVID-19 та ненаданням відповідних медичних довідок щодо наявності відповідних протипоказань.
Так, наказом МОЗ України №2153 від 04.10.2021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за №1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», відповідно до статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (далі – Перелік).
Відповідно до цього Переліку (у разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070) обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2, підлягають працівники в тому числі і закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Пунктом 4 наказу МОЗ № 2153 від 04.10.2021 встановлено, що цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування. Публікація наказу в офіційному виданні Офіційний вісник України — 2021 р. здійснена 08.10.2021 року.
Так, преамбула наказу МОЗ України №2153 від 04.10.2021,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за №1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» містить посилання на статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Закон — нормативно-правовий акт, встановлений законодавчим органом загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу та є складовою законодавства в цілому. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Станом на момент заходу державного контролю Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» є чинним, інформація щодо визнання його неконституційним відсутня.
Відповідно до підпункту 1 пункту 11 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5) державна реєстрація нормативно-правового акта здійснюється, якщо нормативно-правовий акт відповідає Конституції та законодавству України.
Наказ МОЗ України №2153 від 04.10.2021 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за №1306/36928, а отже – відповідає Конституції та законодавству України.
Таким чином, відсторонення від роботи працівників закладів освіти через їх відмову або ухилення від проходження вакцинації від короновірусної хвороби COVID-19 на термін до усунення причин такого відсторонення та ненаданням відповідних медичних довідок щодо наявності відповідних протипоказань є правомірним та відповідає вимогам чинного законодавства про працю.
Одночасно, наголошуємо, що відмова працівника від проходження вакцинації не є підставою для його звільнення з ініціативи роботодавця!