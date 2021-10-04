Щодо правомірності відсторонення від роботи працівників через їх відмову від проходження вакцинації проти COVID-19

Пунктом 4 наказу МОЗ № 2153 від 04.10.2021 встановлено, що цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування. Публікація наказу в офіційному виданні Офіційний вісник України — 2021 р. здійснена 08.10.2021 року.

Таким чином, відсторонення від роботи працівників закладів освіти через їх відмову або ухилення від проходження вакцинації від короновірусної хвороби COVID-19 на термін до усунення причин такого відсторонення та ненаданням відповідних медичних довідок щодо наявності відповідних протипоказань є правомірним та відповідає вимогам чинного законодавства про працю.