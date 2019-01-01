Компенсації за незадовільну якість електричної енергії

Даний гарантований стандарт вводиться в дію з 01.07.2021 й за його недотримання за відповідним зверненням споживача ОСР надає компенсацію у розмірі 200 грн та додатково 50 грн за кожну перерву понад встановлений стандарт.

З метою всебічного інформування споживачів щодо права отримувати якісні послуги з електропостачання НКРЕКП надає роз’яснення стосовно порядку дій споживачів у разі незадовільної якості електропостачання.

Щодо незадовільної якості електричної енергії (відхилення показників напруги від норми)

У разі завищених або занижених показників напруги споживачу необхідно подати скаргу електророзподільчій компанії (оператору системи розподілу (ОСР)) у зручний для нього спосіб:

► засобами поштового зв’язку;

► на електронну адресу, зазначену на вебсайті ОСР;

► зателефонувати до кол-центру за номером, вказаним на вебсайті ОСР.

Процедура розгляду скарги та усунення причин незадовільної якості електричної енергії:

У разі незгоди з результатами розгляду скарги, ненаданням компенсації споживач може звернутися до НКРЕКП.

Щодо перерв в електропостачанні

ОСР повинен розміщувати на власному офіційному веб-сайті інформацію щодо значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад годину із зазначенням населених пунктів та вулиць, та/або об’єктів, які відключено внаслідок аварійної перерви, причин перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до хвилини), орієнтовного часу відновлення електропостачання після аварійної перерви (якщо відомо). Інформація має бути розміщена якнайшвидше після отримання відповідних даних, але не пізніше 6 годин після початку аварійної перерви, яка виникла в робочий час, та не пізніше 12 годин після початку аварійної перерви, яка виникла в неробочий час.

Інформація щодо аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів менше 100 (причини перерви, дата та час початку перерви, орієнтовний час відновлення електропостачання) надається ОСР за зверненням споживача (зокрема через центр обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційний центр, кол-центр оператора системи).

Так, кількість перерв в електропостачанні протягом 12 календарних місяців (тривалістю понад одну годину) для споживача повинна становити:

для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата:

у міській місцевості – менше 7;

у сільській місцевості – менше 9;

для запланованих перерв із попередженням споживача (без урахування перерв внаслідок робіт, що передбачені інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР) – менше 12.

Даний гарантований стандарт вводиться в дію з 01.07.2021 й за його недотримання за відповідним зверненням споживача ОСР надає компенсацію у розмірі 200 грн та додатково 50 грн за кожну перерву понад встановлений стандарт.