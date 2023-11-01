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  • 1 листопада 2023
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Податкова: Новації в застосуванні РРО/ПРРО в роз’ясненнях

Продовжується інформаційно - роз’яснювальна кампанія щодо змін в податковому законодавстві, які започаткував Закон України № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Під час проведення цієї кампанії податківцями запрошуються платники на зустрічі, семінари - практикуми, проводяться консультації для більш детального інформування платників про останні зміни щодо застосування РРО/ПРРО, проведення перевірок тощо.

Так, начальник Бучанської ДПІ Людмила Ступак надала роз’яснення фізичній особі підприємцю безпосередньо в приміщенні ЦОП, а також провела сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія», під час якого наголосила платникам, що в нормах Закону України № 3219 мова йде насамперед не про збільшення податкового навантаження на бізнес, а лише про повернення на довоєнну систему оподаткування – саме це і є основним меседжем Закону, який необхідно донести до усіх суб’єктів господарювання.


Бучанська ДПІ 
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