Податкова: Новації в застосуванні РРО/ПРРО в роз’ясненнях

Під час проведення цієї кампанії податківцями запрошуються платники на зустрічі, семінари - практикуми, проводяться консультації для більш детального інформування платників про останні зміни щодо застосування РРО/ПРРО, проведення перевірок тощо.Так, начальник Бучанської ДПІ Людмила Ступак надала роз’яснення фізичній особі підприємцю безпосередньо в приміщенні ЦОП, а також провела сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія», під час якого наголосила платникам, що в нормах Закону України № 3219 мова йде насамперед не про збільшення податкового навантаження на бізнес, а лише про повернення на довоєнну систему оподаткування – саме це і є основним меседжем Закону, який необхідно донести до усіх суб’єктів господарювання.