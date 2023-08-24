Податкова: РРО/ПРРО/є обов’язковим для ФОП ІІ-ІУ груп

Застосування РРО/ПРРО/є обов’язковим для ФОП ІІ-ІУ груп незалежно від виду діяльності та обсягу доходу та ФОП на загальній системі оподаткування
Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що обов’язок використання РРО/ПРРО під час здійснення розрахункових операцій набрав чинності ще із 01 січня 2022 року - використання РРО стало обов’язковим для всіх платників єдиного податку ІІ – IV груп та не було відмінене 24.02.2022 у зв’язку з введенням режиму воєнного стану в Україні. Проте під час воєнного стану Законом України від 15.03.2022 №2120-IХ доповнено п. 12 розд. ІІ Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та встановлено що тимчасово, на період до припинення воєнного стану, санкції за порушення вимог Закону №265 не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.
Законом України від 30.06.2023 №3219-ІХ (набрав чинності 01 серпня 2023), доповнено це положення: суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог Закону №265, вчинені ними у період з 01 січня 2022 року до 01 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Тобто, з 01 серпня 2023 відповідальність застосовується за порушення, вчинені при здійсненні розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
З 01 жовтня 2023 року штрафні санкції застосовуються до всіх СГ, які здійснюють розрахункові операції (крім порушень, вчинених на окупованих територіях та територіях бойових дій).
Наразі використання РРО/ПРРО є обов’язковим для :
- ФОП ІІ-ІУ груп незалежно від виду діяльності та обсягу доходу
- ФОП на загальній системі оподаткування.