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  • 21 серпня 2023
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Податкова: Використання режиму програмування найменування товарів

Використання режиму програмування найменування товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД обов’язкове для усіх підакцизних товарів



Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що з 01 серпня 2020 року існує законодавчо встановлений обов’язок для суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції, проводити розрахункові операції через РРО/програмні РРО з використанням режиму програмування найменування товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для усіх підакцизних товарів, цін товарів та обліку їх кількості.
01 січня 2022 року набрали чинності зміни до пункту 11 статті 3 розділу ІІ Закону №265, згідно з яким суб’єкти господарювання, що здійснюють розрахункові операції, зобов’язано проводити розрахункові операції через РРО/програмні РРО з використанням режиму програмування із зазначенням цифрового значення штрихового коду МАП (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.
Із 01 січня 2023 року почали діяти нові коди згідно з УКТ ЗЕД, запроваджені Законом від 19.10.2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України».
податкова
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