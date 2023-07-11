У Бучі планують створити психологічний центр реабілітації для людей з ПТСР. Студія Martin architects показала візуалізацію центру HUTIR.

Військові дії на території України продовжуються вже 500 днів. І такі обставини піддають нашу психіку серйозним випробуванням, через які люди суттєво змінюються, стають тривожними та всього бояться. Війна — це не тільки вибухи, обстріли, сигнали сирени.Насамперед — це дуже сильний тиск на людську психіку. А життя на окупованих територіях або в зоні воєнних дій провокує посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Така ситуація псує якість життя у майбутньому на багато років.Військові дії, що відбуваються, накладають незабутні відбитки на психіку та фізичний стан не лише військових, а й мирних жителів, які проживають у "гарячих точках", а також тих, кому вдалося переїхати в безпечніші місця.Класичне лікування ПТСР складається з комплексу медичних препаратів антидепресивного та нейролептичного характеру, які підбираються спеціалістом індивідуально, а також сеансів психотерапії. Дуже часто використовують когнітивно-поведінкову терапію, яка безпосередньо орієнтується на отриману травму.Наразі у Бучі планують створити центр реабілітації для людей з ПТСР.