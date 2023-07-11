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  • Учора, 09:41
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У Бучі планують створити психологічний центр реабілітації для людей з ПТСР

У Бучі планують створити психологічний центр реабілітації для людей з ПТСР. Студія Martin architects показала візуалізацію центру HUTIR.



Військові дії на території України продовжуються вже 500 днів. І такі обставини піддають нашу психіку серйозним випробуванням, через які люди суттєво змінюються, стають тривожними та всього бояться. Війна — це не тільки вибухи, обстріли, сигнали сирени.

Насамперед — це дуже сильний тиск на людську психіку. А життя на окупованих територіях або в зоні воєнних дій провокує посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Така ситуація псує якість життя у майбутньому на багато років.

Військові дії, що відбуваються, накладають незабутні відбитки на психіку та фізичний стан не лише військових, а й мирних жителів, які проживають у "гарячих точках", а також тих, кому вдалося переїхати в безпечніші місця.

ПТСР – це крайня реакція на сильний стресор, що загрожує життю людини. Частота ПТСР саме у момент надзвичайної ситуації низька. Зазвичай ПТСР починає проявлятися приблизно через шість місяців після травмуючої події.

Класичне лікування ПТСР складається з комплексу медичних препаратів антидепресивного та нейролептичного характеру, які підбираються спеціалістом індивідуально, а також сеансів психотерапії. Дуже часто використовують когнітивно-поведінкову терапію, яка безпосередньо орієнтується на отриману травму.

Наразі у Бучі планують створити центр реабілітації для людей з ПТСР.



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ВІЙНА, фотофакт
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