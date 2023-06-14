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  • Сьогодні, 15:34
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У Бучанському ЦНАПі запрацює «Єдине вікно» для військових та їхніх родин

Всі необхідні адміністративні послуги у ньому надаватимуть військовим громади, їхнім рідним, а також сім’ям загиблих Героїв.

«Це пілотний проект, який ми хочемо реалізувати у всіх містах України. Нещодавно адмінсервіс «Я – Ветеран» запрацював у Кривому Розі, хочемо відкрити його і у Бучі. Наша мета – створити простір в якому військовослужбовець чи члени їхніх сімей прийшовши туди могли швидко та ефективно отримати допомогу в одному місці», – зазначив Руслан Приходько, директор Департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України.


Надання соціальної та психологічної допомоги, вивчення всебічних потреб військових та їхніх родин – одне з головних завдань виконавчих органів міської ради.

«Ми готові до співпраці. Тому в планах маємо намір вже до кінця літа реалізувати цей проект на території нашої громади», — заявив заступник Бучанського міського голови Сергій Шепетько.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, ЦНАП
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