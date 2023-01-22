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  • Учора, 15:10
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Борис Джонсон відвідав Бородянку та Бучу в День Соборності України

Бородянка та Буча стали сумними символами звірств російської армії проти мирного населення. Попри терор та залякування, українці випроторили окупантів з області та продовжують захищати своє право бути українцями.



Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації подякував Борису Джонсону:
Вдячний пану Джонсону за потужну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення.
Переконаний, що з такими партнерами та друзями ми якнайшвидше відбудуємо Київську область.


Бучанський міський голова Анатолій Федорук так висловився про зустріч з британським політиком:
"Показали пану Джонсону місце масового поховання на території церкви святого Андрія Первозванного і розповіли про нашу історію окупації.
Разом з мешканцями громади подякували за сьогоднішній візит і постійну потужну підтримку нашої країни!
І на згадку про Бучу подарували пам’ятну монету з символами Бучі та літак «Мрію», як відзнаки нашої незламності й найшвидшого відновлення.
Безмежно дякуємо за підтримку!

Thank you, dear Mr. Johnson, for your important role in helping Ukraine in this difficult time! Together we will do more!"





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ВІЙНА, Буча, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет, міжнародна місія
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