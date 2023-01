Борис Джонсон відвідав Бородянку та Бучу в День Соборності України

Бородянка та Буча стали сумними символами звірств російської армії проти мирного населення. Попри терор та залякування, українці випроторили окупантів з області та продовжують захищати своє право бути українцями.

Вдячний пану Джонсону за потужну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення.

Переконаний, що з такими партнерами та друзями ми якнайшвидше відбудуємо Київську область.

"Показали пану Джонсону місце масового поховання на території церкви святого Андрія Первозванного і розповіли про нашу історію окупації.

Разом з мешканцями громади подякували за сьогоднішній візит і постійну потужну підтримку нашої країни!

І на згадку про Бучу подарували пам’ятну монету з символами Бучі та літак «Мрію», як відзнаки нашої незламності й найшвидшого відновлення.

Безмежно дякуємо за підтримку!



Thank you, dear Mr. Johnson, for your important role in helping Ukraine in this difficult time! Together we will do more!"