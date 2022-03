In Irpen, Bucha, Vorzel, Gostomel, Zabuchchya - a humanitarian catastrophe

Сьогодні з криком ми звертаємося до всієї міжнародної спільноти з метою припинення гуманітарної катастрофи пристоличних міст України.

В Ірпені, Буча, Ворзель, Гостомель, Забуччя, Михайлівська- Рубежівка - гуманітарна катастрофа.

Today, we call on the entire international community to end the humanitarian catastrophe in Ukraine's capital cities.

In Irpen, Bucha, Vorzel, Gostomel, Zabuchchya, Mykhailivska-Rubezhivka - a humanitarian catastrophe.



Більшість з цих населених пунктів повністю захоплені військами РФ, які не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу людські будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї.За Ірпінь ведуться бої, проводиться автобусна евакуція цивільних через міст біля Романівки в бік столиці. Війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр!Бучанська міська поліклініка без електропостачання, працює на генераторах! Пального для генераторів залишилось на добу! Шляхів постачання продуктів харчування, ліків і пального в Бучу відсутні!7 березня в Бучі було підірвано Інститут скловолокна. Випари ацетону та інших хімічних речовин чорним димом піднялися в небо в бік Ірпеня та Михайлівка-Рубежівки.В усіх вищеперерохованих населених пунктах відсутній мобільний зв’язок, світло, водопостачання. Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання.У всіх населених пунктах трупи у підвалах та на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть «Червоному хресту», обстрілюють авто гуманітарної допомоги.Невідкладно необхідний безпечний зелений коридор для виходу в Ірпінь і подальшої евакуації через Київ для жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівка-Рубежівки, Забуччя. Інакше втрати будуть не лише від обстрілів. У ці населені пункти окупанти не дозволяють провозити гуманітарну допомогу!Окупанти формують лінію для подальшої атаки на столицю по межі Гостомель-Буча-Ірпінь-Гореничі. Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників!❗️❗️Закликаємо всю міжнародну спільноту докласти зусилля для порятунку мирного населення Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівської-Рубежівки, Забуччя від загибелі.Most of these settlements are completely occupied by Russian troops, who do not allow locals to leave home. From time to time, people's homes are shelled by occupiers with various weapons.Fighting is taking place in Irpin, and civilians are being evacuated by bus across the bridge near Romanivka towards the capital. Russian troops bombed Irpin city polyclinic and new medical center!Bucha city polyclinic without electricity supply, works on generators! Fuel for generators left for a day! There are no ways to supply food, medicine and fuel in Bucha!On March 7, the Fiberglass Institute was blown up in Bucha. Vapors of acetone and other chemicals rose into the sky in black smoke towards Irpen and Mykhailivka-Rubezhivka.In all the above settlements there is no mobile communication, light, water supply. Due to fires in many neighborhoods had to cut off gas supply.In all settlements, corpses in basements and on the streets, the occupiers do not allow to take away the bodies, even the Red Cross, fire on humanitarian aid vehicles.A safe green corridor is urgently needed to reach Irpen and further evacuate through Kyiv for residents of Irpen, Bucha, Gostomel, Vorzel, Mykhailivka-Rubezhivka, and Zabuchche. Otherwise, the losses will be not only from the shelling. The occupiers do not allow to carry humanitarian aid to these settlements!The occupiers are forming a line for further attack on the capital on the border of Gostomel-Bucha-Irpin-Gorenichi. The locals are starving and cold in the basements, holding them hostage!❗️❗️We call on the entire international community to make efforts to save the civilian population of Bucha, Irpin, Gostomel, Vorzel, Mykhailivska-Rubezhivka, Zabuchcha from death.