Профілактика зараження коронавірусом. Лікар рекомендує

Профілактика зараження коронавірусом включає цілий комплекс заходів, серед яких найбільш важливе місце займають гігієна та здоровий спосіб життя, а не народні засоби..

Другий шлях передачі вірусу від хворої людини до здорової - повітряно-краплинний (при чханні, кашлі). Тому лікарі радять дотримуватися відстань від хворих не менше одного метра.

Однак все це не матиме ніякого сенсу, якщо носити маску неправильно.

Зокрема, не варто використовувати противірусні засоби: справа в тому, що проти кожного вірусу допомагає певний препарат, але з уже наявних противірусних на COVID-19 нічого не діє. Антибіотики проти вірусів також не допомагають, тому що дозволяють лікувати тільки бактеріальні інфекції.

Рекомендації, як не заразитися коронавірусом і грипом.

промити ніс фізіологічним розчином солі, полоскання горла.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:

Адреси та графік роботи амбулаторій Бучанської ОТГ



Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.



Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи, як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку.



Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.



Передбачається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб, — це більше, порівняно з грипом. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.



Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.



Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.



Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.



Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляють понад 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.



Водночас, існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу.

Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу і його ускладнень.



Вакцина проти грипу не ефективна проти коронавірусу SARS-CoV-2.



Пам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань. Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, щоПопередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються, а не навпаки.Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляютьПам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань.

Головних рекомендацій три - дотримуватися гігієни, тримати на відстані мінімум одного метра від хворих і вести здоровий спосіб життя.COVID-19 передається в тому числі контактно-побутовим шляхом, тому основна рекомендація - дотримуватися правил особистої гігієни.При цьому найважливіше, що можна зробити - тримати руки в чистоті. Крім того, потрібно пам'ятати, що віруси видаляє також чистка і регулярна дезінфекція поверхонь (столів, дверних ручок, стільців, гаджетів і так далі) і провітрювання приміщень.Крім того, знизити ризик виявитися зараженим можна, уникаючи зайвих поїздок і відвідування багатолюдних місць.Має сенс і носити: вона зможе ззараження, якщо поруч опинився чхали хворий, і здатна забезпечити певний рівень захисту від передачі інфекції з рук при дотиках до лиця.Маска повинна прилягати так щільно, наскільки це можливо, не можна доторкатися до особи і носа, а також до очей, так як коронавірус може потрапляти в організм не тільки через слизові поверхні. Крім того, треба намагатися не торкатися руками поверхні маски, а також її не можна використовувати повторно: одноразову маску потрібно міняти кожні дві-три години, інакше вона сама може стати джерелом інфекції, звертають увагу експерти.Щоб звести до мінімуму ризики заразитися, необхідна профілактика. Однак,- багато хто з них, наприклад, часник, володіютьвластивостями, але до ще. Безсумнівно, слід виключити і алкоголь: те, що він вбиває вірус - лише одне з широко поширених помилок, тому нічого, крім шкоди здоров'ю і додаткового навантаження на серце, таке "лікування" не принесе.Ситуація з коронавірусом змінюється надто швидко в частині прийняття рішень. Ми уважно слідкуємо та інформуємо вас.Медичні працівники володіють алгоритмом дій при підозрі на коронавірус.Тримайте зв’язок зі своїм лікарем.- гігієна рук-часте миття з рідким милом або обробка спиртовмісним антисептиком на рідше ніж раз на 3 години, після контакту з тваринами;- гігієна кашлю-прикриття роту та носу при кашлі та чханні зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою, які одразу викинути після використання;- утримання від контактів з особами, що мають симптоми захворювань-кашель, лихоманка, збереження дистанції не менше 1 метра;- утримання від дотику обличчя руками;- у разі виникнення симптомів захворювання, таких як лихоманка, кашель, ломота в тілі, слід залишитись вдома та утримуватись від відвідувань місць скупчення людей;- використовуйте маску, змінюйте її кожні 3 години, мийте руки після заміни;- повідомте свого лікаря про вашу хворобу, або подорож за кордон.