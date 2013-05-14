Говорять ветерани... (2013 рік)

Микола Васильович Давидченко, 85 років:

- Я був у партизанському загоні Київщини: спочатку у підпіллі, а потім розвідником, бійцем. Тоді мені ледь виповнилося 15 років.

Після війни продовжував службу в армії, аж до 1954 року.

Повернувся, а вдома розруха: мама сама, батько загинув на фронті. Довелося займатися господарством, відбудовувати країну. Будучи студентом прибирав страшні руїни на Хрещатику. Не дай Господь, пройти через усе це нашим дітям!

Тому найдорожчою для мене є нагорода «За перемогу над Німеччиною». Адже коли все закінчилося, то у серцях людей жили радість і щастя.



Нащадкам хочу побажати, щоб вони ніколи не бачили такого лиха, яке довелося пережити нам. Ми пройшли таку «школу», такий труд, які можуть лише примаритися у сні.

Щастя вам на все життя!

, 85 років:- Я був у партизанському загоні Київщини: спочатку у підпіллі, а потім розвідником, бійцем. Тоді мені ледь виповнилося 15 років.Після війни продовжував службу в армії, аж до 1954 року.Повернувся, а вдома розруха: мама сама, батько загинув на фронті. Довелося займатися господарством, відбудовувати країну. Будучи студентом прибирав страшні руїни на Хрещатику. Не дай Господь, пройти через усе це нашим дітям!Тому найдорожчою для мене є нагорода «За перемогу над Німеччиною». Адже коли все закінчилося, то у серцях людей жили радість і щастя.

Іван Якович Березняков, полковник, льотчик-винищувач:

- Це була найпідступніша, найкровопролитніша війна. Нападаючи на Радянський Союз Гітлер і його генерали провели значну розвідку. Вони знали, що їхні збройні сили більш масштабні, втричі більше танків і літаків.

Виникає питання, чому ж Радянський Союз не зміг «вирівняти» ситуацію? Справа в тому, що у цей період на німців працювала вся Європа, а нам у спадок дісталися – скудні залишки після громадянської війни.

Гітлер і його генерали багато знали про військову техніку, але вони не знали про силу духу нашого народу, його хоробрість і витривалість. Вони не могли уявити, що солдат радянської армії буде кидатися на амбразуру, щоб пройшли його товариші. Не могли уявити, що льотчик піде на таран (95% ризику, що сам загинеш), що наші жінки зможуть взяти у свої руки все народне господарство і повністю забезпечать усім необхідним фронт.

Ми перемогли! Перемогу отримали наші солдати, роботящі жінки, наші діти, які в 15 років стояли у станків, наші дівчата, які чергою стояли у військоматі, щоб піти на фронт медсестрами. Вічна пам'ять полеглим у боях…



Я пам’ятаю своє дитинство, коли босий біг за велосипедом і дивувався, чому він котиться на двох колесах і не падає. Радів першому радіо, яке висіло на стовпі. Це були мирні часи, безхмарні. Того ж бажаю і нащадкам – радіти дрібницям і відчувати повноту життя. , полковник, льотчик-винищувач:- Це була найпідступніша, найкровопролитніша війна. Нападаючи на Радянський Союз Гітлер і його генерали провели значну розвідку. Вони знали, що їхні збройні сили більш масштабні, втричі більше танків і літаків.Виникає питання, чому ж Радянський Союз не зміг «вирівняти» ситуацію? Справа в тому, що у цей період на німців працювала вся Європа, а нам у спадок дісталися – скудні залишки після громадянської війни.Гітлер і його генерали багато знали про військову техніку, але вони не знали про силу духу нашого народу, його хоробрість і витривалість. Вони не могли уявити, що солдат радянської армії буде кидатися на амбразуру, щоб пройшли його товариші. Не могли уявити, що льотчик піде на таран (95% ризику, що сам загинеш), що наші жінки зможуть взяти у свої руки все народне господарство і повністю забезпечать усім необхідним фронт.Ми перемогли! Перемогу отримали наші солдати, роботящі жінки, наші діти, які в 15 років стояли у станків, наші дівчата, які чергою стояли у військоматі, щоб піти на фронт медсестрами. Вічна пам'ять полеглим у боях…

Гермоген Хасадов, 83 роки:

- За національністю я башкир, з Уралу. Тривалий час жив у Донецьку. Я учасник війни, служив в армії, почесний шахтар, ветеран праці. Пропрацював у шахтах 42 роки і пройшов всі етапи роботи, освоїв різні професії.

Було невимовно тяжко. Уявіть собі пласт – 80 см, а я по 12 годин повзав на колінах. Каторга…

На старість разом з дружиною вирішили переїхати ближче до дітей.



Молоді хочу сказати – працюйте і не лінуйтеся! Тоді у вас буде і авторитет, і повага людей, і заробіток.

, 83 роки:- За національністю я башкир, з Уралу. Тривалий час жив у Донецьку. Я учасник війни, служив в армії, почесний шахтар, ветеран праці. Пропрацював у шахтах 42 роки і пройшов всі етапи роботи, освоїв різні професії.Було невимовно тяжко. Уявіть собі пласт – 80 см, а я по 12 годин повзав на колінах. Каторга…На старість разом з дружиною вирішили переїхати ближче до дітей.

Іван Сергійович Крутько, 89 років:

- Найціннішими для мене є три військові нагороди.

Першу отримав на Сандомирському плацдармі (операція на Віслі). Було дуже тяжко. Я один з перших, хто проводив телефонний зв'язок через річку Сан. Тоді мені вручили медаль «За відвагу». Це – найвища нагорода для солдат.

Друга відзнака дісталася за штурм Берліна. І дуже пишаюся, що в мене є медаль партизана. Все-таки я вісім місяців був у партизанах. Під час війни, за 2 роки і 2 місяці, я жодного року не провів під дахом будинку. Ночував або на вулиці, або в окопах, або в наметах. І залишився живим.

Були такі обставини, коли я стріляв, у мене стріляли... Коли впритул бачив німецького офіцера на посту і, взявши його живим, привів у частину. Усяке було, бо то війна.



Молодим скажу, щоб вони жили розумом, орієнтувалася у обставинах, які склалися – і в родинних, і в масштабах держави. І щоб зробили правильний вибір, жили з чистою совістю перед собою і перед Творцем. Тоді все буде. Нехай небагато – не палаци і дорогі авто, але пристойні умови для успішного життя. Господь нас створив так, що не повинні зазіхати на щось велике. , 89 років:- Найціннішими для мене є три військові нагороди.Першу отримав на Сандомирському плацдармі (операція на Віслі). Було дуже тяжко. Я один з перших, хто проводив телефонний зв'язок через річку Сан. Тоді мені вручили медаль «За відвагу». Це – найвища нагорода для солдат.Друга відзнака дісталася за штурм Берліна. І дуже пишаюся, що в мене є медаль партизана. Все-таки я вісім місяців був у партизанах. Під час війни, за 2 роки і 2 місяці, я жодного року не провів під дахом будинку. Ночував або на вулиці, або в окопах, або в наметах. І залишився живим.Були такі обставини, коли я стріляв, у мене стріляли... Коли впритул бачив німецького офіцера на посту і, взявши його живим, привів у частину. Усяке було, бо то війна.



Петро Рафаїлович Маринчук, 93-й рік:

- Перед війною, я закінчив інститут Народної освіти, здобув вищу військову освіту. Але документи нам повинні були видавати 29 червня, це якраз день мого народження. Подумав – от який подарунок буде! Але 22 червня почалася війна і всім стало не до дипломів.

Прийшов у військомат, а полковник запитує: «Ти в армії служив?». Кажу – «Не служив», а він мовить «Не обучен!». Було дуже гірко, адже мав військову освіту. Але без папірця ти ніхто… Воював як рядовий солдат.

Усяка нагорода буває добра і недобра. Найбільше в серці перша відзнака – «За відвагу».

Зараз, у мирний час, нам платять пенсію – гарну. Але я не можу сказати, що щасливий. Я поховав багато родичів, зокрема рідного сина. Такі втрати нічим не компенсуєш.



Я хочу побажати людям щастя і здоров’я, а все решта – наживне. , 93-й рік:- Перед війною, я закінчив інститут Народної освіти, здобув вищу військову освіту. Але документи нам повинні були видавати 29 червня, це якраз день мого народження. Подумав – от який подарунок буде! Але 22 червня почалася війна і всім стало не до дипломів.Прийшов у військомат, а полковник запитує: «Ти в армії служив?». Кажу – «Не служив», а він мовить «Не обучен!». Було дуже гірко, адже мав військову освіту. Але без папірця ти ніхто… Воював як рядовий солдат.Усяка нагорода буває добра і недобра. Найбільше в серці перша відзнака – «За відвагу».Зараз, у мирний час, нам платять пенсію – гарну. Але я не можу сказати, що щасливий. Я поховав багато родичів, зокрема рідного сина. Такі втрати нічим не компенсуєш.



Анатолій Пилипович Моторя, 77 років:

- Сьогодні складно уявити, що можна переправити заводи, фабрики за Урал. А тоді це була реальність. Шикували людей і казали: «Із завтрашнього дня ви повинні вже випускати продукцію!». І виконували, бо знали: ця праця необхідна для фронту.

Після демобілізації закінчив училище Верховного Совета, потім – Академію. Проходив військову службу у Німеччині, Польщі, на морфлоті.



Нехай діти не забувають те, що було. Тому що пам'ять повинна бути вічною. Люди свої життя віддали заради того, аби ми хоч трошки краще жили. Треба знати своїх героїв, вони здобули Перемогу. , 77 років:- Сьогодні складно уявити, що можна переправити заводи, фабрики за Урал. А тоді це була реальність. Шикували людей і казали: «Із завтрашнього дня ви повинні вже випускати продукцію!». І виконували, бо знали: ця праця необхідна для фронту.Після демобілізації закінчив училище Верховного Совета, потім – Академію. Проходив військову службу у Німеччині, Польщі, на морфлоті.



Ніна Леонтіївна Аксьоненко, 83 роки:

- Молоді бажаю, щоб вона правильно жила, старих не ображала. Хоча хто виховувався у правильних батьків – ті й правильно живуть, але багато хто – ні.

А найголовніше, щоб вони вивели Україну на світлий шлях, щоб не було конфліктів. , 83 роки:- Молоді бажаю, щоб вона правильно жила, старих не ображала. Хоча хто виховувався у правильних батьків – ті й правильно живуть, але багато хто – ні.А найголовніше, щоб вони вивели Україну на світлий шлях, щоб не було конфліктів.



Анатолій Костянтинович Варламов, 86 років:

- Я родом із Сибіру. У 17 років пішов до армії, піхотинець. Воював на ІІ українському фронті. Ми звільняли Калінінградську область, форсували річку Свірь, а потім пішли в сторону Угорщини. Звільнили Угорщину, далі Австрію, де точилися сильні бої (багато наших хлопців загинуло). Перемогли. Тоді мені було 20 років. Звідти нас завантажили в ешелон і відправили на війну з Японією. Після цього я ще 5 років служив на Далекому Сході. Демобілізувався лише у 1950 році, а йти було нікуди. Подумавши, поїхав в Україну, де жив мій брат, мама. Влаштувався на роботу, працював у спецзв’язку. У 1952 році одружився, бо одному тяжко жити. На мені була лише воєнна гімнастерка і кирзові чоботи – ось і весь статок.

Дружину поховав у Бучі. Зараз живу один – Бог не дав нам діток.



Бучанці, будьте розумними, достойними дітьми Батьківщини – не хуліганами! Слухайтесь своїх вчителів і батьків. , 86 років:- Я родом із Сибіру. У 17 років пішов до армії, піхотинець. Воював на ІІ українському фронті. Ми звільняли Калінінградську область, форсували річку Свірь, а потім пішли в сторону Угорщини. Звільнили Угорщину, далі Австрію, де точилися сильні бої (багато наших хлопців загинуло). Перемогли. Тоді мені було 20 років. Звідти нас завантажили в ешелон і відправили на війну з Японією. Після цього я ще 5 років служив на Далекому Сході. Демобілізувався лише у 1950 році, а йти було нікуди. Подумавши, поїхав в Україну, де жив мій брат, мама. Влаштувався на роботу, працював у спецзв’язку. У 1952 році одружився, бо одному тяжко жити. На мені була лише воєнна гімнастерка і кирзові чоботи – ось і весь статок.Дружину поховав у Бучі. Зараз живу один – Бог не дав нам діток.



Ірина Григорівна Долгова, зі спогадів рідних:

- Я народилася на заставі (до 1937 року вона була польською, але при вирівнюванні кордонів – стала радянською). Війна почалася не 22 червня, як всі вважають, а 15 червня, тому що вже в ці дні у нас по заставі ходили переодягненні німці.

Там жило 7 сімей, які залишилися в руїнах. Не було де спати, чим накритися. Люди дуже страждали. Моя бабуся розповідала, що разом із жінками ходила ховати всіх загиблих воїнів. І по сьогодні вони не мають пам’ятників, бо де лежали – там їх і закопували.

А коли в травні настала Перемога, то ми замість картоплі саджали лушпиння, бо не було більше чого їсти. І вона виросла. Мабуть, сама природа, сам Господь нам допоміг…

І у нас війна закінчилася не в 1945 році, а в 1947 році, коли були знищені всі бандерівці.

Доля людська: Пекло Курської дуги

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