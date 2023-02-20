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  • 20 лютого 2023
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У Бучанській громаді перейменують 64 вулиці

Проєкт запропонованих назв опубліковано на сайті Бучанської міської ради від 1 лютого. Згідно рішення, на позачерговій 40 сесії VIIІ скликання, від 25 лютого 2023 року, обговорення та прийом пропозицій триватиме 30 календарних днів.


Пропозиції надсилайте на електронну адресу: [email protected]

Принципи, що покладені в основі методики перейменування вулиць, які погодила та застосовує комісія:
1. Уникати загальних назв (наприклад: квіткова, тиха, весела, гучна, яблучна)
2.Не називати вулиці іменами живих людей
3.Переіменовуємо усі вулиці назви яких можуть мати подвійне тлумачення або мають невизначене тлумачення (Наприклад: вул. Воїнів -
яких саме воїнів ? Вул. Кочубея - про якого із Кочубеїв йде мова ? )
4. Із запропонованих імен наших героїв-сучасників, перевагу надавати Бучанцям або безпосередньо причетним до міста Буча
5. Уникати застосування схожих назв вулиць або однокореневих назв якщо вулиці розташовані поруч та перетинаються
6.Уникати немилозвучних назв, які через неправильний наголос можуть мати неприємний відтінок або мати інше значення при вживанні без
імені (Наприклад : вул. Іва Гандона)
7. Враховувати рекомендації Інституту національної пам’яті щодо перейменування, зокрема для вулиць Гоголя та Булгакова
8.Назву провулку автоматично присвоюємо таку саму, як і у відповідної вулиці
9. При відсутності прийнятного варіанту назви, комісія пропонує назву на власний розсуд спираючись на загальний перелік запропонованих
назв та на загальноукраїнську практику перейменувань вулиці
10. Оскільки м. Буча є постраждалим містом від рос агресії, при перейменуванні, уникати назв вулиць іншими постраждалими містами
(Напримклад : Херсонська, Маріупольська, Ірпінська)





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громадські слухання, Бучанська ОТГ, Буча, перейменування вулиць
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