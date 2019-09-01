Бучанський центр медико-санітарної допомоги: Що робити, якщо захворіли на COVID-19

Сімейний лікар нашого центру Борисенко Наталія Олександрівна розповідає про важливі моменти, на які варто звернути увагу, якщо ви захворіли.

Перераховані далеко не всі симптоми, але головні.

Якщо виникають будь-які інші, які вас занепокоюють - обов'язково зверніться до лікаря!

Що не слід робити ні в якому разі:

Що робити у разі отримання позитивного тесту на COVID-19?

Саме головне:

- не панікуйте;

- зберігайте позитивний настрій;

- спілкуйтеся з рідними по телефону;

- якщо дозволяє стан організму - слухайте музику, аудіокниги.



💢висока температура, 39 і вище, яка не знижується після прийому жарознижувальних препаратів;💢неможливість/важкість вдихнути на повні груди, біль в грудях;💢бліда, синюшна або сіра шкіра, нігтьова пластина, посиніння губ;💢знижене виділення сечі при достатньому вживанні рідини (2,5-3 л/добу);💢в'ялість, порушення свідомості.► При поганому самопочутті залишайтеся вдома.► Часто провітрюйте приміщення.► Приймайте велику кількість рідини (більше 2-х літрів в день) - це профілактика гіперкоагуляції (згущення крові), що є одним з найбільш серйозних ускладнень коронавірусні інфекції.► Збалансовано харчуйтеся, нехай меншими порціями, але повноцінно за складом.► Тримайте під контролем свої хронічні хвороби: контролюйте глюкозу крові, не допускайте стрибків тиску.► Намагайтеся відмовитися або зменшити куріння.► Контролюйте свій стан.► Контролюйте температуру.⛔ Призначати собі антибіотики самостійно! Антибіотик потрібен лише тоді, коли є приєднання бактеріальної інфекції (це може оцінити лікар по загальному аналізу крові) в іншому випадку це може лише погіршити стан!⛔ Ні в якому разі не призначайте собі лікарські засоби що розріджують кров. Якщо на це немає показань це може спричинити внутрішню кровотечу, навіть до летальних випадків.Чим можна скористуватись до консультації з лікарем для покращення самопочуття?♨ Жарознижуючі при високій лихоманці, (у віковій дозі, та не більшій добовій ніж рекомендовано в інструкції препарату)♨ Судинозвужувальні краплі при утрудненому носовому диханні,♨ Пігулки від болю в горлі.🟨 Залишайтеся вдома та обмежте контакти з іншими людьми. Кількість днів залежить від перебігу захворювання, вакциновані ви чи ні.🟨 Повідомте людей, з якими напередодні мали контакт, про позитивний результат тесту (наприклад-працюєте у великому колективі).🟨 Зв’яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його рекомендацій.- якщо не вдалось записатись через кол-центр, узгодьте з лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19;- використовуйте засоби індивідуального захисту (маску одягайте правильно, вона має закрити ніс і рот);- уникайте скупчень людей;- дотримуйтесь дистанції;- на прийомі у лікаря не варто придумувати додаткових симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар приймає рішення про спосіб лікування. Якщо не маєте жодних симптомів, так і скажіть (бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі.- ізолюйтеся від інших членів родини;- регулярно провітрюйте приміщення;- вживайте багато рідини;- виконуйте рекомендації лікуючого лікаря.