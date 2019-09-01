Бучанський центр медико-санітарної допомоги: Що робити, якщо захворіли на COVID-19

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:
Наразі маємо чергове підвищення захворюваності на COVID-19. Хворіють всі, і вакциновані і ні.
На щастя 80-90% вакцинованих не потребують ніякого особливого лікування, хвороба протікає як звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання. Але не будьте легковажними та оцінюйте адекватно своє самопочуття.
Симптоми при яких я раджу обов'язково звернутися за медичною допомогою:
💢висока температура, 39 і вище, яка не знижується після прийому жарознижувальних препаратів;
💢неможливість/важкість вдихнути на повні груди, біль в грудях;
💢бліда, синюшна або сіра шкіра, нігтьова пластина, посиніння губ;
💢знижене виділення сечі при достатньому вживанні рідини (2,5-3 л/добу);
💢в'ялість, порушення свідомості.
Наші поради:
► При поганому самопочутті залишайтеся вдома.
► Часто провітрюйте приміщення.
► Приймайте велику кількість рідини (більше 2-х літрів в день) - це профілактика гіперкоагуляції (згущення крові), що є одним з найбільш серйозних ускладнень коронавірусні інфекції.
► Збалансовано харчуйтеся, нехай меншими порціями, але повноцінно за складом.
► Тримайте під контролем свої хронічні хвороби: контролюйте глюкозу крові, не допускайте стрибків тиску.
► Намагайтеся відмовитися або зменшити куріння.
► Контролюйте свій стан.
► Контролюйте температуру.
⛔ Призначати собі антибіотики самостійно! Антибіотик потрібен лише тоді, коли є приєднання бактеріальної інфекції (це може оцінити лікар по загальному аналізу крові) в іншому випадку це може лише погіршити стан!
⛔ Ні в якому разі не призначайте собі лікарські засоби що розріджують кров. Якщо на це немає показань це може спричинити внутрішню кровотечу, навіть до летальних випадків.
Чим можна скористуватись до консультації з лікарем для покращення самопочуття?
♨ Жарознижуючі при високій лихоманці, (у віковій дозі, та не більшій добовій ніж рекомендовано в інструкції препарату)
♨ Судинозвужувальні краплі при утрудненому носовому диханні,
♨ Пігулки від болю в горлі.
Наталі Борисенко
Розповідає лікар-терапевт Шунда Олег Іванович.
🟨 Залишайтеся вдома та обмежте контакти з іншими людьми. Кількість днів залежить від перебігу захворювання, вакциновані ви чи ні.
🟨 Повідомте людей, з якими напередодні мали контакт, про позитивний результат тесту (наприклад-працюєте у великому колективі).
🟨 Зв’яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його рекомендацій.
Якщо Вас лікар запросив на прийом:
- якщо не вдалось записатись через кол-центр, узгодьте з лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19;
- використовуйте засоби індивідуального захисту (маску одягайте правильно, вона має закрити ніс і рот);
- уникайте скупчень людей;
- дотримуйтесь дистанції;
- на прийомі у лікаря не варто придумувати додаткових симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар приймає рішення про спосіб лікування. Якщо не маєте жодних симптомів, так і скажіть (бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі.
Перебуваючи вдома:
- ізолюйтеся від інших членів родини;
- регулярно провітрюйте приміщення;
- вживайте багато рідини;
- виконуйте рекомендації лікуючого лікаря.
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www.medbucha.org
+380676121223
Наразі маємо чергове підвищення захворюваності на COVID-19. Хворіють всі, і вакциновані і ні.
На щастя 80-90% вакцинованих не потребують ніякого особливого лікування, хвороба протікає як звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання. Але не будьте легковажними та оцінюйте адекватно своє самопочуття.
Сімейний лікар нашого центру Борисенко Наталія Олександрівна розповідає про важливі моменти, на які варто звернути увагу, якщо ви захворіли.
Симптоми при яких я раджу обов'язково звернутися за медичною допомогою:
💢висока температура, 39 і вище, яка не знижується після прийому жарознижувальних препаратів;
💢неможливість/важкість вдихнути на повні груди, біль в грудях;
💢бліда, синюшна або сіра шкіра, нігтьова пластина, посиніння губ;
💢знижене виділення сечі при достатньому вживанні рідини (2,5-3 л/добу);
💢в'ялість, порушення свідомості.
Перераховані далеко не всі симптоми, але головні.
Якщо виникають будь-які інші, які вас занепокоюють - обов'язково зверніться до лікаря!
Якщо виникають будь-які інші, які вас занепокоюють - обов'язково зверніться до лікаря!
Наші поради:
► При поганому самопочутті залишайтеся вдома.
► Часто провітрюйте приміщення.
► Приймайте велику кількість рідини (більше 2-х літрів в день) - це профілактика гіперкоагуляції (згущення крові), що є одним з найбільш серйозних ускладнень коронавірусні інфекції.
► Збалансовано харчуйтеся, нехай меншими порціями, але повноцінно за складом.
► Тримайте під контролем свої хронічні хвороби: контролюйте глюкозу крові, не допускайте стрибків тиску.
► Намагайтеся відмовитися або зменшити куріння.
► Контролюйте свій стан.
► Контролюйте температуру.
Що не слід робити ні в якому разі:
⛔ Призначати собі антибіотики самостійно! Антибіотик потрібен лише тоді, коли є приєднання бактеріальної інфекції (це може оцінити лікар по загальному аналізу крові) в іншому випадку це може лише погіршити стан!
⛔ Ні в якому разі не призначайте собі лікарські засоби що розріджують кров. Якщо на це немає показань це може спричинити внутрішню кровотечу, навіть до летальних випадків.
Чим можна скористуватись до консультації з лікарем для покращення самопочуття?
♨ Жарознижуючі при високій лихоманці, (у віковій дозі, та не більшій добовій ніж рекомендовано в інструкції препарату)
♨ Судинозвужувальні краплі при утрудненому носовому диханні,
♨ Пігулки від болю в горлі.
Наталі Борисенко
Що робити у разі отримання позитивного тесту на COVID-19?
Розповідає лікар-терапевт Шунда Олег Іванович.
🟨 Залишайтеся вдома та обмежте контакти з іншими людьми. Кількість днів залежить від перебігу захворювання, вакциновані ви чи ні.
🟨 Повідомте людей, з якими напередодні мали контакт, про позитивний результат тесту (наприклад-працюєте у великому колективі).
🟨 Зв’яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його рекомендацій.
Якщо Вас лікар запросив на прийом:
- якщо не вдалось записатись через кол-центр, узгодьте з лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19;
- використовуйте засоби індивідуального захисту (маску одягайте правильно, вона має закрити ніс і рот);
- уникайте скупчень людей;
- дотримуйтесь дистанції;
- на прийомі у лікаря не варто придумувати додаткових симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар приймає рішення про спосіб лікування. Якщо не маєте жодних симптомів, так і скажіть (бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі.
Перебуваючи вдома:
- ізолюйтеся від інших членів родини;
- регулярно провітрюйте приміщення;
- вживайте багато рідини;
- виконуйте рекомендації лікуючого лікаря.
Саме головне:
- не панікуйте;
- зберігайте позитивний настрій;
- спілкуйтеся з рідними по телефону;
- якщо дозволяє стан організму - слухайте музику, аудіокниги.
- не панікуйте;
- зберігайте позитивний настрій;
- спілкуйтеся з рідними по телефону;
- якщо дозволяє стан організму - слухайте музику, аудіокниги.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
www.medbucha.org
+380676121223