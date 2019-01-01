Приклад Бучанського ЦПМСД: Що допомагає медицині у громаді бути ефективною

Завдяки співпраці місцевої влади та Бучанського ЦПМСД мешканці громади отримують якісну медичну допомогу, а медичні працівники закладу - гідні умови праці.
Заклад нараховує 13 амбулаторій - 5 у місті Буча та 8 у Старостинських округах. У ньому працює 55 медичних працівників. За Програмою медичних гарантій Бучанський ЦПМСД підписав договір із НСЗУ на майже 40 млн грн.
Про співпрацю з власником на користь пацієнта розповідає головна лікарка Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Джам:
“Співпраця з місцевою владою дозволила створити конкурентоспроможний медичний заклад, який надає первинну медичну допомогу. У рамках регіональної програми з громадського здоров’я у 2018 році нам закупили “сумки лікаря” та автотранспорт. А також комп’ютери та медичну інформаційну систему - щоб кожен медичний працівник у нашому закладі ефективно працював на своєму робочому місці.
Протягом трьох років ми відкрили дві нові амбулаторії в Бучі. Сьогодні триває капітальний ремонт Ворзельської амбулаторії, яку ми отримали у “спадок” від іншої громади. Також вдалося побудувати дві амбулаторії в селах, завдяки виділеним під таке будівництво земельним ділянкам. На 90% будівництво здійснювалося за кошти державного бюджету і на 10% - за кошти місцевого бюджету.
Коли ми отримали автономію і почали працювати за новими правилами, заробітна плата наших лікарів зросла вдвічі - з 4,5 до 9 тисячі гривень. Потім ми затвердили колективний договір. І сьогодні заробітна плата лікарів становить 18-20 тисяч гривень, а медсестер - 10-12 тисяч. Доплачуємо усім працівникам за індикатори якості. Той, хто працює додатково, отримує більше коштів. Тому іноді розрив між зарплатою лікаря та медсестри може становити 2-2,5 тис грн. Підписали з НСЗУ договір на пакет з вакцинації проти COVID. Завдяки цьому наші медичні працівники, задіяні у вакцинації, отримують доплати: лікарі - до 10 тисяч, медсестри - до 4 тисяч гривень.
Розуміємо, що зараз як ніколи, важливий доступ мешканців нашої громади до медичної допомоги. Створили черговий кабінет, який працює щодня з 8.00 до 20.00. У цьому кабінеті чергують лікар невідкладних станів та фельдшер. І це трохи розвантажує сімейних лікарів. Наприклад, у черговий кабінет може звернутися пацієнт, який не має декларації, там можна роздрукувати ковідний сертифікат.
Також ми підписали договір з центром екстреної медичної допомоги про невідкладні виклики. І з 20.00 до 8.00, коли закривається черговий кабінет, пацієнти звертаються до екстренки. Це платна послуга, але оплачує її місцева влада - в інтересах пацієнтів.
У 2018 році з новим принципом фінансування заклади почали конкурувати за пацієнта. Але наші пацієнти залишилися з нами, а не обрали лікаря у Києві. Завдяки тому, що у нашій громаді вони можуть розраховувати на якісну медичну допомогу”.
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посилання: Національна служба здоровя >>