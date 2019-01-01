Увага! Тимчасове перекриття ділянок доріг М-05 та М-06 (Стоянка)

Увага! Тимчасове перекриття ділянок доріг М-05 та М-06
На двох міжнародних трасах, де будуються транспортні розв'язки - М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп, будуть частково тимчасово закрито смуги для руху автотранспорту.
Наразі будівництво двох розв'язок на етапі, коли необхідно використовувати важку будівельну техніку: крани, екскаватори, бурова установка.
Де і на який період перекриваємо рух?
М-06 Київ – Чоп - км 21+767 (Стоянка) - лівий проїзд у напрямку Києва
буде закрито на період 25 травня (з 6:00) до 1 червня (17:00).
Рух буде здійснюватись однією смугою в обох напрямках по правій частини дороги (у напрямку м. Львів).
📍 Місце будівництва подивитися на мапі: https://bit.ly/3bkAh0z.
У цей період будуть проведені роботи з встановлення тимчасової металевої опори на важкому бетонному фундаменті зі стороні розділової смуги та краю узбіччя з подальшим встановленням на них металевих балок формоутворювачів.
М-05 Київ – Одеса км 15+390 с. Чабани 25 травня (з 6:00) до 01 червня (17:00) правий проїзд у напрямку м. Одеса буде закрито.
Рух автотранспорту буде здійснюватись однією смугою по лівій частині (у напрямку м. Київ).
📍 Місце будівництва подивитися на мапі: [url=http://]bit.ly/2RDs8uB[/url].
Будівництво цієї розв'язки на етапі влаштування буронабивних паль на естакаді за межами проїзної частини, та задля виконання цього виду робіт, важку дорожню техніку необхідно розмістити на проїзній частині.
🛑 На період обмеження руху, підрядніом будуть встановлені попереджувальні тимчасові знаки, згідно погодженої схеми ОДР.
Радимо водіям та перевізником врахувати дану інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності.