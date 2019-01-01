ГРВІ та коронавірус: Як діяти бучанцям

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

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Із початку року станом на 11:00 12 березня Центром громадського здоров'я України отримано 46 підозр про COVID-19.

Наразі усі зразки досліджено: 1 підтверджено (3 березня) та 45 негативних.

Пандемія нового вірусу COVID-19 в світі змушує замислитися кожного: як вберегтися, коли і куди дзвонити...

Питання виникають навіть у тих, хто не звик панікувати.

Станом на 12 березня: У Бучі закуплено 70 комплектів індивідуального захисту для медиків , у кабінетах медичних закладів встановлено дозатори з дезинфікуючими розчинами.

Про це на засіданні оперативного штабу щодо запобігання та розповсюдження захворювань на грип та протидії поширення коронавірусу на території БОТГ поінформувала начальник відділу охорони здоров’я БМР Лариса Матюшенко.

При виявленні підозри на зазначену інфекцію хворі машиною екстреної допомоги будуть доставлені в ці лікувальні заклади, де їх остаточно обстежують. Після цього - або підтвердять, або знімуть діагноз коронавірусної інфекції.

Аналізи проводяться в референтних лабораторіях, які є в Києві.

Пізніше результати повторно провіряються в лабораторії ВООЗ в Лондоні.

Коли викликати екстрену допомогу при температурі:

Симптоми

У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із такими основними симптомами:

- гарячка;

- кашель;

- задишка (ускладнене дихання).

Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження новим коронавірусом.

У багатьох пацієнтів SARS-CoV-2 спричиняє запалення обох легень.

Бучанський Центр первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) планує заключити договір з «Київським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» про надання послуг з невідкладної меддопомоги.

Мова йде про надання невідкладної допомоги цілодобово. Зараз лікарі первинної ланки медицини забезпечують невідкладну допомогу від 8.00 до 20.00:

- на робочому місці, у телефонному режимі а також виїзди додому.

Планується із 20 години вечора до 8 години ранку надання невідкладної медичної допомоги (103). Фінансові витрати за цю послугу бере на себе.

Зараз на рівні обласної екстренної медичної допомоги питання опрацьовується.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:

Адреси та графік роботи амбулаторій Бучанської ОТГ



Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.



Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи, як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку.



Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.



Передбачається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб, — це більше, порівняно з грипом. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.



Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.



Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.



Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.



Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляють понад 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.



Водночас, існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу.

Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу і його ускладнень.



Вакцина проти грипу не ефективна проти коронавірусу SARS-CoV-2.



Пам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань. Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, щоПопередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються, а не навпаки.Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляютьПам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань.