ГРВІ та коронавірус: Як діяти бучанцям

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації:
+380676121223
+380504800121
Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00
Із початку року станом на 11:00 12 березня Центром громадського здоров'я України отримано 46 підозр про COVID-19.
Наразі усі зразки досліджено: 1 підтверджено (3 березня) та 45 негативних.
Наразі усі зразки досліджено: 1 підтверджено (3 березня) та 45 негативних.
Пандемія нового вірусу COVID-19 в світі змушує замислитися кожного: як вберегтися, коли і куди дзвонити...
Питання виникають навіть у тих, хто не звик панікувати.
Станом на 12 березня: У Бучі закуплено 70 комплектів індивідуального захисту для медиків , у кабінетах медичних закладів встановлено дозатори з дезинфікуючими розчинами.
Про це на засіданні оперативного штабу щодо запобігання та розповсюдження захворювань на грип та протидії поширення коронавірусу на території БОТГ поінформувала начальник відділу охорони здоров’я БМР Лариса Матюшенко.
Про це на засіданні оперативного штабу щодо запобігання та розповсюдження захворювань на грип та протидії поширення коронавірусу на території БОТГ поінформувала начальник відділу охорони здоров’я БМР Лариса Матюшенко.
Відповідь на найбільш гострі запитання надає Оксана Джам, головний лікар Комунального некомерційного підприємства "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради, який надає первинну медичну допомогу населенню Бучанськоі ОТГ.
За якою ознакою недуги (симптомами) треба "бити на сполох"?
У чому принципова відмінність коронавірусної інфекції від грипу та ОРВІ?
- Специфічних симптомів коронавірусноі інфекції немає, протікає вона як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція, яка може мати легкий, середній та важкий перебіг, в тому числі і викликати таке ускладнення, як пневмонія. Важливий для підозри захворювання епідеміологічний зв’язок з хворою на коронавірус людиною, або повернення з країни, де реєструється ця інфекція.
Багатьох цікавить, куди саме доправлять хворого в разі підозри на новий вірус?
- Лікарні, куди госпіталізують хворого з підозрою на коронавірус чітко визначено наказом департаменту охорони здоров’я Київської області:
- діти: Боярська обласна дитяча лікарня;
- дорослі: Білоцерківська обласна лікарня.
Транспортує хворих спеціалізована бригада екстреної медичної допомоги. Медичні працівники знають алгоритм дій. Тримайте зв’язок зі своїм лікарем.
При виявленні підозри на зазначену інфекцію хворі машиною екстреної допомоги будуть доставлені в ці лікувальні заклади, де їх остаточно обстежують. Після цього - або підтвердять, або знімуть діагноз коронавірусної інфекції.
Аналізи проводяться в референтних лабораторіях, які є в Києві.
Пізніше результати повторно провіряються в лабораторії ВООЗ в Лондоні.
Аналізи проводяться в референтних лабораторіях, які є в Києві.
Пізніше результати повторно провіряються в лабораторії ВООЗ в Лондоні.
У яких випадках потрібно викликати швидку допомогу?
- У разі захворювання необхідно тримати зв’язок зі своїм лікарем, він
надасть всі необхідні рекомендації. При підйомі температури не потрібно панікувати, викликати екстрену медичну допомогу. Порадьтеся зі своїм лікарем завчасно, він навчить як діяти.
Коли викликати екстрену допомогу при температурі:
- до дітей перших трьох місяців життя;
- із схильністю до судом;
- із хворобами центральної нервової системи;
- із вадами серця та судин;
- із деяким спадковими аномаліями обміну речовин типу галактоземії, фенілкетонурії тощо.
- синюшний колір шкіри;
- симптоми задухи;
Симптоми
У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із такими основними симптомами:
- гарячка;
- кашель;
- задишка (ускладнене дихання).
Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження новим коронавірусом.
У багатьох пацієнтів SARS-CoV-2 спричиняє запалення обох легень.
Чи зобов'язаний сімейний лікар прийти на огляд пацієнта додому, у разі захворювання з симптомами грипу, ОРВІ? Чи достатньо дистанційної консультації?
- Яким чином допомогти людині, яка захворіла, вирішує лікар:
- відвідає вдома;
- надасть поради по телефону;
- запросить на прийом до себе.
Скільки по часу може займати лікування хворого на коронавірус і якими препаратами проводиться лікування?
- Лікування специфічного немає, вакцина в стадії розроблення. Лікуванням є підтримувальна терапія, залежить від можливостей організму.
Якщо дитина захворіє новим вірусом - чи мають право батьки знаходитись з нею поруч в медзакладі?
- Наразі, на щастя, новий вірус не реєструється у дітей. Перебування батьків з дитиною залежить від віку та стану дитини.
Чи є за останній місяць тенденція зростання захворювання на грип на території Бучанської ОТГ?
- Ситуація на грип та ГРВІ в регіоні стабільна, знаходиться на допорогових рівнях. Відмічався звичайний підйом захворюваності, але зараз йде на спад.
Чи вважаєте, що карантин у школах і садочках стане дієвим засобом у запобіганні випадків захворювання на грип?
- У дітей по всьому світу не реєструвалось випадків коронавірусу. Карантин допоможе знизити кількість випадків ГРВІ.
Чи є таке поняття "легка форма коронавірусу"?
- Симптоми можуть бути різними, від легких до тяжких. Все залежить від особливостей імунної системи. Всі стани респіраторного захворювання епідеміологічно пов'язані з коронавірусом повинні бути під наглядом лікаря.
Бучанський Центр первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) планує заключити договір з «Київським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» про надання послуг з невідкладної меддопомоги.
Мова йде про надання невідкладної допомоги цілодобово. Зараз лікарі первинної ланки медицини забезпечують невідкладну допомогу від 8.00 до 20.00:
- на робочому місці, у телефонному режимі а також виїзди додому.
Планується із 20 години вечора до 8 години ранку надання невідкладної медичної допомоги (103). Фінансові витрати за цю послугу бере на себе.
Зараз на рівні обласної екстренної медичної допомоги питання опрацьовується.
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
(04597) 48-933, (044) 333-68-62
www.medbucha.org
E-mail: [email protected]
м. Буча, бульв. Б.Хмельницького, 2
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:
Ситуація з карантином у навчальних закладах Бучанськоі об’єднаної територіальної громади буде такою, як і в країні. Зберігаємо спокій.
Ситуація з коронавірусом змінюється надто швидко в частині прийняття рішень. Ми уважно слідкуємо та інформуємо вас.
Медичні працівники володіють алгоритмом дій при підозрі на коронавірус.
Тримайте зв’язок зі своїм лікарем.
Використовуйте основні профілактичні індивідуальні заходи, вони прості і однозначно дієві:
- гігієна рук-часте миття з рідким милом або обробка спиртовмісним антисептиком на рідше ніж раз на 3 години, після контакту з тваринами;
- гігієна кашлю-прикриття роту та носу при кашлі та чханні зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою, які одразу викинути після використання;
- утримання від контактів з особами, що мають симптоми захворювань-кашель, лихоманка, збереження дистанції не менше 1 метра;
- утримання від дотику обличчя руками;
- у разі виникнення симптомів захворювання, таких як лихоманка, кашель, ломота в тілі, слід залишитись вдома та утримуватись від відвідувань місць скупчення людей;
- використовуйте маску, змінюйте її кожні 3 години, мийте руки після заміни;
- повідомте свого лікаря про вашу хворобу, або подорож за кордон.
Адреси та графік роботи амбулаторій Бучанської ОТГ
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України
Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.
Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи, як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку.
Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.
Передбачається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб, — це більше, порівняно з грипом. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.
Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.
Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.
Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.
Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляють понад 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.
Водночас, існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу.
Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу і його ускладнень.
Вакцина проти грипу не ефективна проти коронавірусу SARS-CoV-2.
Пам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань.