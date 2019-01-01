В Украине закрываются кинотеатры - Буча не исключение

В Украине на 100 тысяч зрителей приходится один с четвертью кинозал.

"Очень плохо, потому что в городе должен быть кинотеатр. Город развивается, строится много домов. Много детей. Хотелось бы на выходных прийти, посидеть с попкорном. Теперь будем ездить в Ирпень или в Киев", – делится одна из местных жительниц.

"Два посещения в год на человека. Три. Ну четыре – как в Америке. Во Франции – четыре посещения в год. Если в райцентре живет 10 тысяч человек, то 40 тысяч посещений в год не сделают рентабельным никакой кинотеатр", – говорит он.

"Пока власть не захочет сама инвестировать в это – ничего не произойдет. Город может, допустим, вложить деньги в ремонт помещения. И тогда бизнес за одну гривну условной аренды может туда прийти", – говорит он.

"Индийские фильмы были самые популярные у нас. Типа "Зиты и Гиты". Митхун Чакраборти. Это были самые культовые фильмы у нас в Чоповичах. Сбегались все. А потом молодежь немного привирала. Говорили, что идем на фильм, а сами на танцы бежали", – делится воспоминаниями женщина.

"Владельцем здания всегда была территориальная громада. Киевсовет решений об отчуждении этого имущества не принимал. Верховным судом поставлена ​​точка в этой истории. Город потерял этот кинотеатр Мы с этой позицией не согласны", – говорит Надежда Максимец, спикер прокуратуры Киева в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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