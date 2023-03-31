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  • Учора, 09:11
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До річниці визволення Бучі відкриють Алею борців за Незалежність

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31 березня, до річниці визволення Бучі відкриють
Алею борців за Незалежність – вшановуємо Героїв, які загинули в бою за Україну.



🔸 14:00 — покладання квітів на Алеї Героїв, що на центральному цвинтарі — вулиця Депутатська, 1;
🔸 17:30 — офіційне відкриття Алеї борців за Незалежність — на вулиці Героїв Майдану, неподалік Київської площі;
🔸 18:30 проведення акції «Свічка пам’яті і миру» на вулиці Вокзальній коло площі Тараса Шевченка.

31 березня – важливий день для Бучанської громади. Це річниця звільнення Бучі і насправді другий день народження.

33 дні Бучанська громада перебувала в окупації. Першими прийняли удар наші села – Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб‘янка, Мироцьке.

28 днів днів окупації лютий ворог тероризував цивільне населення Бучі. Місто пережило тяжкий час, який свідомо принесла на наші землі країна-терорист.

Дні окупації назавжди змінили нас всередині та об'єднали в боротьбі за найцінніше: свободу, рідну домівку та наших близьких. Ми пам'ятаємо ім’я кожного бучанця, життя якого забрали безжальні вороги.
Попри увесь той біль ми вистояли, згуртувалися та продовжуємо працювати, щоб відновити зруйноване місто та повернути колишнє мирне життя.

Звільнення Бучі, з якого почалося звільнення Київщини, стало великою перемогою навесні минулого року. Ми вдячні кожному, хто воював, ми цінуємо кожного, хто допомагає відбудовувати громаду.

Ми разом вистояли і ми переможемо. Слава Україні!



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ВІЙНА, Буча, відеосюжет
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