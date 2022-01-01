Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу (відео)

На питання кореспондента Бі-бі-сі, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією, він сказав: "Так, тому що Україна має набути миру. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".

Нові моторошні світлини з Бучі опублікував голова Мінцифри Михайло Федоров (Фото 18+)

"Пошуки жертв ще тривають і в Бучі, і в Ірпені, і на Житомирській трасі. Тому кількість жертв буде набагато більшою. Також, за даними правоохоронців, відступаючи, окупанти замінували тіла. Це не просто війна — це геноцид", - написав Федоров.