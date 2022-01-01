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Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів.

Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.
Він заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.

На питання кореспондента Бі-бі-сі, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією, він сказав: "Так, тому що Україна має набути миру. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".


Росія заперечує причетність своїх військових до масових вбивств у Бучі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров у понеділок назвав опубліковані свідоцтва про інсценування.



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"Пошуки жертв ще тривають і в Бучі, і в Ірпені, і на Житомирській трасі. Тому кількість жертв буде набагато більшою. Також, за даними правоохоронців, відступаючи, окупанти замінували тіла. Це не просто війна — це геноцид", - написав Федоров.




 ВІЙНА Буча фотофакт
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