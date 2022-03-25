міста Буча та Ірпінь отримали звання "Місто-Герой"

Місто Буча одним із перших прийняло удар збройної агресії ворога.
Мирне населення кілька тижнів без світла, зв’язку, води, ліків, продуктів харчування.
Президент України Володимир Зеленський звання міст-героїв Бучі, Ірпеню, Охтирці та Миколаєву.
Відповідний указ №164/2022 було опубліковано на сайті президента.
"З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, постановляю: присвоїти почесне звання "Місто-герой України" таким містам: Буча (Київська область); Ірпінь (Київська область); Миколаїв (Миколаївська область); Охтирка (Сумська область)".