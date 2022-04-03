Сьогодні Буча - місто контрастів

Все пізнається в порівнянні.

Буча... Буча... Буча...

Буча нині місто контрастів.

Вертатися цивільним ще не можна.

Коли ми поверталися з Романівки в Київ - ми раділи.Коли ми поверталися з Ірпеня в Романівку - нашому щастю не було меж.Коли ми поверталися з ЖК Синергія ближче до центру Ірпеня - стишували хід і насолоджувалися миттю усвідомлення, що вже ніде ніщо по нам не летить.Сьогодні ж ми поверталися в Ірпінь з Бучі.Так от, ірпінські вулиці - з обгорілими кістяками домів, згвалтовані, понівечені, з вирвами від бомб, з перерубаними снарядами деревами та електроопорами - здавалися такими ріднесенькими, що ми навіть почали жартувати, мовляв, після війни купимо собі тут по три сотки землі і зробимо городи.Я чесно скажу, не знаю, що про неї розповісти.Про те, як росіяни зібрали хлопців з місцевої тероборони, поклали обличчям долу, зв'язали руки та всіх постріляли?А може про те, що саме в Бучі розташовується та сама вулиця Вокзальна, на якій стоїть розбита високоточними ударами величезна колона росіян, на яку вони ж приводили свої вцілілі підрозділи на "екскурсію", аби продемонструвати безжальність українців?А може про те, що росіяни постріляли майже всю охорону місцевого підприємства, вламувалися в підвали місцевих, в яких ті ховалися, знущалися з них?А може про те, що мешканці Бучі в масі своїй не хочуть виїжджати, бо тут всюди вже ЗСУ на броні, тому віниками прибирають скло, лагодять виламані танками паркани та прямо зараз натягують на дахи новий шифер?А може про те, що трупи досі лежать на вулицях, бо ДСНС із саперами сюди сьогодні ще не дійшло, загрузнувши в аналогічній роботі в Ірпені?Чи може про те, що в Бучу сьогодні зайшли величезні колони волонтерів та Збройних Сил України з їжею, ліками та іншою гуманітаркою, і на зворотньому шляху забирали всіх охочих?З важливими свідками, які бачили розстріли цивільних.Які бачили, як міномети та ГРАДи розміщували між висотками і стріляли у бік Києва.Які бачили, як забирали сусідів в нікуди і як їх знаходили мертвими в підвалах.Буча - це місто з людьми, які переховували один одного у підвалах від окупантів.Які ділилися останнім і вірили, що наша Армія відіб'є місто.Де плачуть та сміються одночасно при вигляді колон наших військових.Ми працювали сьогодні і в Ірпені, і в Бучі.Вивозили людей.В Бучу є проїзд, через ЖК Синергія.Що там далі за Вокзальною - не скажу, не розвідали.Не встигли.Всюди рештки техніки, снаряди, набої, гранатомети, міни.Дуже і дуже небезпечно.Відсьогодні і до 5 квітня в усіх звільнених містах та містечках Київської області діятиме комендантська година.Щоб сапери розмінували, а поліція та ДСНС позбирали тіла.Це правильно і так має бути.Триває зачистка будинків - сьогодні на власні очі бачили, як працюють СБУшники та ЗСУшники, причому не тільки хлопці в складі груп, а й дівчата.Вражає.Проїзд на Стоянку наче вільний, але самі не перевіряли.Комендантська година ж.Але якщо лишили своє авто в Романівці на мосту - може є сенс дізнатися про його стан (чи взагалі не згоріло), підремонтувати та згодом евакуювати.Ми передали жінку із рук в руки Жені в самому Києві.Вона раділа, як дитина, багато сміялася.Він плакав і в нього трусилися руки.Я на секунду засумнівався, хто із них виїхав з Бучацько-Ірпінського трикутника, а хто весь цей час був в Києві.