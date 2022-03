Місто Буча, Київська область. Жах, який сьогодні є реальністю!67 цивільних людей поховали на території церкви в місті Буча. Декого навіть не індетифікували!!! Ось це і є вся «спеціальна операція» по знищенню українців!НЕ ПРОСТИМО І НЕ ЗАБУДЕМО!!!This is Kyiv region! The city of Bucha!The horror that is a reality today!67 civilians were buried in the city church of Bucha. Some were not even identified !!! This is a "special operation" to exterminate Ukrainians!WE WILL NOT FORGIVE AND WE WILL NOT FORGET !!!Ярослав Добрянский