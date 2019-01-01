Модернізований елекропотяг Київ • Коцюбинське • Ірпінь • Буча курсуватиме з 12 березня

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Укрзалізниця реалізовуватиме проект City Express (Київ - Буча)
Укрзалізниця реалізовуватиме проект City Express (Київ - Буча)
Із 12 березня планують ввести в дію модернізовану електричку по маршруту Київ • Коцюбинське • Ірпінь • Буча. Запуск якої в "Укрзалізниці" анонсували в січні
Нова електричка курсуватиме вранці та ввечері.
Про зміну у розкладі повідомимо окремо.
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