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Модернізований елекропотяг Київ • Коцюбинське • Ірпінь • Буча курсуватиме з 12 березня

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Із 12 березня планують ввести в дію модернізовану електричку по маршруту Київ • Коцюбинське • Ірпінь • Буча. Запуск якої в "Укрзалізниці" анонсували в січні


Нова електричка курсуватиме вранці та ввечері.
Про зміну у розкладі повідомимо окремо.

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